5 de Noviembre de 2021

Juana Elena Osinaga de Dergam "Juanita" (Q.E.P.D) La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 6 "Coronel Olavarría", -ex directivos, ex docentes, ex personal auxiliar, ex miembros de Cooperadora- acompañan a sus familiares ante tan dolorosa pérdida de quien fuera, durante muchos años, Presidenta de Cooperadora y ferviente colaboradora de la escuela.