Detienen a Diego Gvirtz, el creador de 678: lo acusan de robar un auto

El productor de televisión Diego Gvirtz estuvo dos días detenido por hurto, tras ser acusado de haberse llevado, del valet parking, un auto de la hermana del dueño del hotel Faena del barrio porteño de Puerto Madero, aunque este viernes, al recuperar la libertad, aseguró que se trató de una confusión y que él había avisado que se llevaba un auto de alquiler.

Si bien trascendió este viernes, el hecho ocurrió el alrededor de las 15.30 del miércoles pasado, en el mencionado hotel de cinco estrellas donde, según la denuncia, Gvirtz le dijo al empleado del valet parking que venía a retirar, con el permiso de ella, el auto de Claudia Leticia Faena, hermana de Alan Faena, dueño del hotel.

Según las fuentes, Gvirtz se llevó así el auto marca Honda modelo WR-V de la mujer y quedó registrado por cámaras de seguridad que fueron clave para identificarlo y para luego reconstruir el recorrido que hizo con el vehículo hasta otro hotel de cinco estrellas, el Four Seasons de la calle Posadas al 1.000 en Retiro, donde lo dejó abandonado en el garaje.

La damnificada hizo la correspondiente denuncia ante la Policía de la Ciudad y así fue que personal de la Comisaría Comunal 1 de esa fuerza, reconstruyó el recorrido del automóvil y lo recuperó en el hotel de Retiro.

Más tarde, mientras recababan testimonios de lo sucedido, la Policía fue alertada que Gvirtz había regresado al restaurante del hotel Faena y, tras la consulta judicial correspondiente, lo detuvo.

El productor de TV quedó detenido bajo la imputación de "hurto automotor" a disposición de la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 1, Vanesa Peluffo, pero esta mañana recuperó la libertad y negó ante la prensa haber cometido delito alguno.

"Era un auto de alquiler. No quedé con ninguna causa. Es rara la denuncia de un robo que no se cometió”, afirmó el productor al canal C5N.

Gvirtz dijo que en la Justicia "negaron la existencia de delito" y anunció que va a "iniciar una causa" a quienes lo denunciaron.

Explicó que “la denuncia la hizo Claudia Faena”, pero aclaró que "Viviana Favaloro –cuyo vínculo con el hotel o los damnificados no explicó- sabía que yo no había robado un auto y no le dijo. Si le hubiera dicho, no hubiese hecho la denuncia".

"¿Qué delito va a haber si la dueña tiene el auto?", se preguntó y reiteró: "Yo le avisé a la amiga que estaba en el hotel donde lo fue a buscar".

"Está todo esclarecido, no pasó nada muchachos", le dijo a los periodistas al salir de la comisaría donde estuvo alojado.

"Yo no tengo problema con el Faena, les haré juicio y que se haga justicia”, afirmó Gvirtz y agregó: "No fue un mal entendido, fue un bien entendido. Hay responsables de que yo haya estado acá. Para mí dos días son importantes. Cada minuto es importante. Le voy a iniciar juicio a quien corresponda".