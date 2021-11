Estudiantes se reencontró con la victoria en Junín

Estudiantes volvió a presentarse en el Coliseo del Boulevard y al igual que en la gira interzonal, logró un resultado favorable al derrotar a Ciclista Juninense.

El "Bataraz" se impuso 87 a 78 a Ciclista Juninense y se reencontró con la victoria tras seis caídas consecutivas. Martín Cabrera con 18 puntos fue el goleador del coteo.

El viernes en Junín tuvo un duelo clave para el dueño de casa, Ciclista, en su afán por seguir con chances de clasificar al Súper 8 aun dependiendo de otros resultados. Del otro lado se encontró con un Estudiantes que se presentó con ganas de romper el hilo de seis caídas en fila. Desde el arranque el bataraz planteó un juego dinámico, con la posibilidad de defender fuerte en el poste y generar transiciones rápidas para sumar con la velocidad de creación y ejecución de Cabrera y Battistino. Con el transcurso de las acciones el rojo pudo ajustar en defensa, mientras que en ataque logró capitalizar esa mejoría con la aparición del recientemente llegado Washington.

Con la posibilidad de castigar desde afuera con buenos tiradores, los olavarrienses gravitaron su juego al perímetro para sumar tres triples en fila en el inicio. Sin embargo, tras ese buen inicio, nuevamente las ofensivas estancadas lo perjudicaron a Estudiantes y debió recurrir a su defensa para conservar la ventaja, que por momentos funcionó casi a la perfección. Con la intención de mejorar, Jaule modificó por completo la rotación y lo logró, aunque no le fue sencillo detener el movimiento de pelota del bataraz para cerrar de mejor manera la primera mitad.

Tras el descanso largo, ambos conjuntos se asentaron defensivamente, no permitieron puntos rápidos y forzaron posesiones largas, lo que le sirvió más al local que llegó a estar a cuatro congestionando el poste para sumar desde al lado del aro. Sin embargo, de la mano de Battistino, la visita se permitió responder a cada conversión del local con tiros de larga distancia del ex Ciclista. Detrás de él Julián Ruiz se animó a lanzar con consistencia y, para no ser menos, también sumó dos triples en fila para alcanzar la máxima de 13. Una vez más, el rojo recurrió a su poderío a la hora de atacar el aro y eso lo llevó a ir descontando progresivamente de cara al último cuarto para ponerse a siete.

En el primer par de minutos del último parcial, Ciclista fue muy físico en su defensa y eso generó que se carguen de faltas de equipo rápidamente, condicionándose por el resto del juego. Estudiantes pudo aprovechar la efectividad de larga distancia que lo acompañó toda la noche para volver a estirar la ventaja por encima de la decena, pero por momentos el encuentro fue con muchos errores en el traslado de la bola y eso hizo que durante varias acciones el electrónico no cambie. Con el juego emparejándose y las emociones apoderándose de la escena, Merchant salió por cinco faltas, sumado a que en el otro costado de la cancha no estuvo efectivo en la segunda mitad. Pese a eso, los de Colli pusieron el foco donde había que ponerlo y volvieron a mover bien la pelota para encontrar libres en el poste a Scaramuzzino y Castillo, que se encargaron de bajarle el telón al juego y decretar la victoria bataraz en Junín.

Síntesis Ciclista Juninense - Estudiantes:

Ciclista Juninense (78): V. Costa (8), M. Sesto (9), C. Boudet (9), M. Lambrisca (17), V. Duvanced (6); N. Arrieta (0), V. Feuillade (3), G. Sinconi (5), G. Pinelli (0), M. Tamburini (10), J. Larraza (0) y T. Tasker-Washington (11).

Estudiantes (87): M. Cabrera (18), C. Scaramuzzino (13), M. Battistino (17), J. I. Fernández (0), J. Merchant (11); F. Callegaro (0), J. Castillo (10), J. Ruiz (18), I. Aman (0) y T. San Martín (0).

Parciales: 17-20; 18-23; 22-22 y 20-22.

Árbitros: Maximiliano Cáceres, Guillermo Di Lernia y Franco Buscaglia.

Estadio: El coliseo del Boulevard, Junín, Buenos Aires.