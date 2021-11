"Pampita sos la cornuda de la Argentina"

Tras su pelea con Roberto García Moritán, el panelista Flavio Azzaro redobló la apuesta y cuestionó con dureza a, disparó.

“Querés que saquemos cosas del pasado, ¿Pampita de mi vida?”, fue lo primero que preguntó el conductor de manera irónica. “Mirá que sos la cornuda de la Argentina”, dijo y agregí: “Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda”.

La conductora compartió las imágenes del programa en sus redes sociales a modo de repudio, y escribió: “¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?”

Tras la pelea entre Azzaro y García Moritán, Pampita salió en defensa de su marido y el periodista deportivo recogió el guante.

El día después de las elecciones legislativas: García Moritán y Azzaro tuvieron un fuerte cruce por el resultado de las votaciones. Si bien empezó por los indicadores económicos, la discusión fue subiendo de tono hasta que el periodista deportivo la llevó a toro plano. “Discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta...”, le dijo en tono irónico, como una clara alusión a su vínculo con la modelo.

“Mirá, las únicas veces que vi que te subieron a Twitter, fue cuando me puteaste a mí. Ahora te veo que viniste preparado. ¿Cuándo preparaste el guion?”, retrucó el empresario. “¿Usted es economista o qué, marido de Pampita?”, insistió el panelista del ciclo que conduce Mariano Iúdica por América.

“Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en las revistas...”, continuó García Moritán. Y Azzaro lo interrumpió: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”.

“¿Ven? Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), porque si no, no lo levanta nadie. Es más, lo tuve que googlear para saber cómo se llamaba para saludarlo...”, dijo el empresario todavía sin mirar al periodista deportivo, que siguió: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer! Vergüenza te tiene que dar”.

“Esto lo venía preparando, estaba chocho que venía”, agregó Moritán. “Si no sabía que venías... No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita”, dijo Azzaro, desencajado y a los gritos. “Te estás poniendo colorado. Tomá, tomá un poco de agua”, le sugirió el empresario y le alcanzó una copa. “El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco”, buscó menospreciarlo Azzaro. “Qué feo que traten a los invitados así. Terrible...”, cerró el esposo de la modelo antes de retomar el hilo de la conversación política y económica.

El cruce siguió al aire. Y también en las redes sociales, ya que fue la propia Pampita quien salió en defensa de su esposo: compartió en sus historias de Instagram una foto de una entrevista retro a la vedette Valeria Degenaro con un textual que involucra al periodista deportivo, con quien había tenido un amorío: “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”.