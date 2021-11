"Subí que te llevo amor": el momento de desesperación que vivió una chica de 16 años en Olavarría

En los últimos días, a través de redes sociales –por un video que difundió un periodista- la ciudad comenzó a hacerse eco de un intento de secuestro a una adolescente de 16 años. Cintia, madre de la joven –a quien vamos a nombrar como A.L, para preservar su identidad- comenzó a buscar al presunto secuestrador debido a que no tuvo respuestas de la policía. “Si este hombre agarraba a mi hija quizás no la veía nunca más”, sostuvo.

“Má, me voy a la casa de mi novio”, le dijo su hija el sábado cerca de las 15, Cintia le preguntó en qué se iba y la joven le contestó que tal vez en colectivo. La madre le aconsejó ir en remís pero A.L respondió que no le gustaba viajar sola con los choferes: "Mirá hasta donde llega el miedo", precisó la mujer.

La adolescente salió de su casa caminando. “A ella le gusta caminar, andar, disfrutar y escuchar música, como a todo adolescente”, contó y explicó que la joven iba desde el barrio Nicolás Avellaneda hasta una casa aledaña al Bioparque “La Máxima”.

Cuando A.L iba por avenida Pellegrini al 2800 -a la altura del Tiro Federal-, “la llamó un auto, ella miró y pensó que era un viejito que estaba perdido, por eso se acercó, lo saludó y este hombre le preguntó ‘¿para dónde vas?’. Ella le respondió y él le dijo ‘subí que te llevo amor’ y más cosas que ella no quiso repetirme”, relató la mujer.

Tras la respuesta de la adolescente, el hombre “le tiró un manotazo para agarrarla, ella se subió a la vereda y comenzó a caminar rápido pero este sujeto dobló en U y la esperó en la siguiente esquina. Cuando iba a mitad de cuadra, ella con miedo vio una pareja afuera, les pidió ayuda y llamaron a la policía, el hombre sale para enfrentar al tipo y lo vio en la esquina”.

Fue el periodista junto a su esposa quien ayudó a la joven y tras su reacción pudo tomar la patente del auto involucrado para poder alertar a la policía: “Hice la denuncia, quedaron en avisarme, pero yo no puedo estar tranquila, por eso lo estoy buscando por mis propios medios porque nosotras las mujeres podemos andar libremente”, dijo y concluyó: “Me parece muy injusto que no seamos dueñas de nada, si este hombre agarraba a mi hija quizás no la veía nunca más”.

El auto buscado

Debido al rápido accionar de la pareja que asistió a la adolescente y a su relato, se pudo saber que la persona que conducía el auto tiene alrededor de 50 años, es pelado y de ojos azules. El auto es un Ford Fiesta de color gris claro, patente KSK 653.