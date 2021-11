El Fortín se prepara para recibir un nuevo Festival amateur

El salón de fiestas del Club Social y Deportivo El Fortín (única entidad local afiliada a la FAB, en Urquiza 2981) será sede del segundo festival de boxeo en la ciudad.

El evento de carácter amateur con diez peleas comenzará a las 21, será fiscalizado por la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría y es organizado por el promotor Carlos López.

La pelea de fondo de la velada será entre el representante de Oto Box, Elías Oliveto que se enfrentará a Sebastián Righetti de Necochea, pero previamente pelearán Soledad Regalía vs Donatella Ferreyra de Pringles; Sofía Medina contra Belén Jensen de Necochea, Mariana López vs Analía Espinoza de Necochea, Rosa Bermúdez vs Cintia Clark y Rocío Prada de Necochea ante Iara Benito entre las Damas.

Además, Cristian Cavia vs Tomás Alonso de 9 de Julio, Matías Stremel vs Aron Vera de Azul y Rodrigo Mensi vs Jonathan Amundarains. La pelea de semifondo será Yonathan Alvarado tratando de reencontrarse con la victoria frente a Yonathan Rodríguez de Necochea.