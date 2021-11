"Me manoseó toda y me pasó la lengua cuando estaba yendo a buscar a mis hijos a la escuela"

Una mujer que denunció que sufrió un abuso sexual cuando iba a buscar a sus hijos a la escuela. Así lo contó a través de un desgarrador posteo en las redes sociales.

“Yendo a buscar a la escuela por la calle 185 y 32, me sale un pibe del campo para querer robarme. Me pedía el celular y yo no lo tenía, no lo había llevado. Como vio que no lo tenía, me manoseó toda y me pegó. Gracias a Dios no pasó a mayores porque empecé a gritar, a pedir ayuda, y él se fue”, relató.

El ataque ocurrió alrededor de las 16.30 del lunes pasado en La Plata. La mujer circulaba en bicicleta cuando fue abordada por el delincuente, que la tomó del cabello y la arrojó al suelo para robarle. El ladrón le quiso robar el teléfono, pero al percatarse de que no lo llevaba encima la siguió agrediendo y abusó de ella. "Me tocó y me pasó la lengua por el rostro. Después, me quiso quitar el pantalón", contó la víctima.

“Ella le quería ver la cara pero él no se lo permitía ya que le metió los dedos en el ojo, le pasaba la lengua por la cara. De suerte no la mataron, pero por ahí si agarran a un niño pueden matarlo”, dijo Evangelina, tía de la mujer atacada.

La situación se extendió por unos instantes hasta que los gritos de la víctima hicieron que el agresor huyera espantado. “Ojalá Dios quiera que hagan algo en la comisaría de Abasto, porque muchas mamás vamos por ahí. Es el único lugar por el que podemos ir a la escuela”, dijo la víctima en su cuenta de Facebook. “No soy la única mamá a la que quisieron robar ahí. A otra la apuntaron con un cuchillo para robarle. Por favor, pongan más seguridad. Hay muchos chicos caminando solos por el lugar, y hoy estos hijos de puta no se fijan si son nene o nena. ¿Qué van a esperar a encontrar a alguien muerto para hacer algo?”.