¿Actividad paranormal? La extraña imagen en una casa de Olavarría

¿Actividad paranormal en Olavarría? Es la pregunta que surge luego de que un grupo de investigadoras compartiera en YouTube las imágenes de una cámara de seguridad que capta en una vivienda la presencia de una luz blanca que tiene movimiento propio

Graciela Lamanna y María Eugenia López difundieron a través de diferentes plataformas un video de una cámara de seguridad de una casa ubicada en Olavarría en el cual se puede ver una luz blanca que va y viene.

Las imágenes fueron tomadas el 8 de septiembre cerca de la 1.10 de la madrugada. En apenas dos minutos, cincuenta segundos, se puede ver como una luz blanca cruza a la casa lindera, posteriormente esa misma presencia comienza a desplazarse frente a la vivienda hasta que cruza la reja y vuelve a ingresar.

Sobre el final, uno de los dueños de la casa fue advertido sobre la situación y decidió salir para ver qué ocurría, pero no había nada.

La propietaria de la vivienda, quien solicitó no revelar su identidad, expresó que lo que ocurrió ese día fue muy extraño y esa noche la recuerda como “la mejor noche” de su vida. "No hacia frio, no había neblina, el cielo estaba despejado, era una hermosa noche primaveral”, sintetizó.

Por el momento, los dueños de la vivienda informaron que aguardan la llegada de un grupo de investigadores para conocer si lo que hay en la casa se trata de alguna presencia paranormal.