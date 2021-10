Perczyk: “La Argentina que queremos empieza en la escuela”

El titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk, visitó la Escuela Secundaria Nº 7 “Ricardo Gutiérrez” y la Escuela Secundaria N°2 “Gral. Juan Lavalle”, junto con el intendente Damián Selci. En ambos establecimientos se está llevando adelante el programa provincial para la intensificación de la enseñanza ATR para aquellos estudiantes que requieren reforzar aprendizajes. La Secundaria Nº7 tiene una matrícula de 240 estudiantes, y el programa ATR funciona durante toda la semana y también los sábados, donde asisten 20 chicas y chicos para recuperar contenidos. Allí, Perczyk recorrió las instalaciones, conversó con la comunidad educativa y expresó: “Estamos recorriendo muchas escuelas y en cada provincia es una experiencia distinta. Hoy estamos en Hurlingham, y las chicas y los chicos vuelven en horario extraescolar y vuelven los sábados. Aproximadamente hay 39 escuelas abiertas en este distrito y esta es una política que va hacia donde queremos que vaya la Argentina. No hay ningún lugar mejor para las alumnas y los alumnos que la escuela, tenemos que priorizar temas y recuperar aprendizajes. Esa es la garantía para que puedan tener éxito en la trayectoria escolar que viene”. Por su parte, la directora de la secundaria N°7, Claudia Corso Pérez, dijo: “Hoy sábado estamos con el programa de ATR para que las chicas y los chicos puedan tener la oportunidad de aprender lo que no pudieron en 2020 y 2021 y vuelvan a incluirse en la escolaridad. Hoy nos visitó el ministro y estamos felices porque pudo ver el programa en acción, y porque pudo ver nuestra escuela para no solo valorar lo bueno, sino ver lo que nos falta, y en ese sentido pudimos dialogar ampliamente con él”. Luego, junto con el intendente Selci, el ministro de Educación visitó la Escuela Nº2 que tiene una matrícula de 875 estudiantes, de los cuales se están revinculando con el sistema educativo 780 y 130 participan del programa en tres turnos los sábados. “Visitar esta escuela fue una experiencia muy gratificante porque lo hicimos junto a nuestro ministro de Educación. El ATR es una política que ha lanzado el gobierno provincial pero que tiene un apoyo del Estado nacional y el Estado municipal. Estamos acompañando a las y los estudiantes que vienen a la escuela los sábados, que el Estado pueda facilitarles un ingreso un sábado con horas docentes pagas, hace una educación mejor para Hurlingham. Es una alegría formar parte de este programa”, señaló el intendente del partido. Para finalizar, Perczyk manifestó: “Esperamos tener un inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo en PBA con todas y todos vacunados, y que podamos garantizar -desde este mes que pasó a abril del año que viene- presencialidad plena para todas las chicas, todos los chicos y docentes. Ese es el anhelo que tenemos todas y todos. La Argentina que queremos construir empieza en la escuela”. El programa Más ATR, que se lleva a cabo en articulación con el Ministerio de Educación nacional a través del programa “Volvé a la escuela”, tiene como objetivo que los estudiantes de toda la provincia puedan continuar sus trayectorias educativas con igualdad de oportunidades. Con clases presenciales a contraturno y los sábados que implican el fortalecimiento de las áreas más críticas para quienes requieran afianzar contenidos o rendir materias previas. Además, las y los docentes trabajan con niños y jóvenes que se encuentran con trayectorias educativas discontinuas -baja o nula vinculación pedagógica- para su revinculación.