Pagan hasta US$ 150.000 por billetes de un dólar que tengan este error

Primero fueron las monedas de 1 peso con un error de ortografía que se convirtieron en furor y llegaron a ponerse a la venta a precios que superan los 70 mil pesos por unidad en las plataformas de comercio online. Ahora los coleccionistas buscan billetes de US$ 1 con un particular error que pueden cotizar hasta US$ 150.000

El proyecto Zegers/Winograd, de Estados Unidos, busca recolectar cerca de 6,4 millones de billetes defectuosos que están en circulación desde 2016. Se trata de una emisión realizada en 2016 por error desde la Oficina de Grabado e Impresión de Nueva York, la cual fue duplicada sobre la misma tirada que se había realizado dos años antes en Washington.

Los coleccionistas pagan entre los US$ 20 y US$ 150.000 por billetes de un dólar con el particular error. Aunque aclaran que el valor de cada uno se determina de acuerdo a la condición en la que se haya conservado y el número de serie al que pertenece.

Quienes conserven un billete con estas características inusuales deben llenar un formulario en línea y enviar dudas o consultas a la dirección thesilverpicker@gmail.com para aclarar los requisitos y métodos de pago.

Cuáles son los billetes

Donde indica “Bill”, debe decir “Serie 2013″.

El proyecto de ley debe tener un sello de la Reserva Federal “B”.

El número de serie debe terminar con una estrella.

El número de serie debe estar entre los siguientes grupos: B00000001 * - B00250000 * y B03200001 * -B09600000 *.