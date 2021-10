Olavarría será sede del Provincial de Libres: “Tenemos 275 parejas inscriptas y habrá un gran nivel de pádel”

Ezequiel Grecco en representación de la Agrupación de Pádel Olavarriense contó cómo se dio la posibilidad de organizar el evento que significará el regreso del mejor pádel de la región a la ciudad.

El evento que es fiscalizado por la Federación Argentina de Pádel, entrega plazas a los certámenes Nacionales de Mar del Plata y Santa Fe.

“Venimos trabajando profundamente para poder tener uno de los eventos más importante después de 3 años en Olavarría, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y más que nada por la convocatoria porque tenemos 275 parejas inscriptas”, comenzó diciendo uno de los organizadores e integrante de la recientemente creada Agrupación.

“La gente tiene la necesidad de volver a competir y Olavarría ha sido una plaza muy fuerte para los Provinciales y tenemos la suerte de tener nuevos complejos que se van a sumar”, contó “Pato” sobre el certamen que iniciará el próximo viernes en Las Terrazas Pádel, SPORT Arena, Club de Amigos, Complejo Deportivo El Triunfo, Pádel Time, Maxi Pádel y La Esperanza.

“Participan más de 30 localidades y de mucho nivel, 180 parejas son de la región”

“Nosotros no le quitamos nada a nadie, la Federación le solicitó a la ACOP organizar a la competencia y no lo pudo hacer y luego nos llama a nosotros para ver si estábamos dispuestos s organizarlos, fuimos convocados por la Federación y decidimos sumarnos a la convocatoria, donde también convocamos a otros complejos que después decidieron no participar”, contó sobre la chance de ser los anfitriones de la competencia provincial.

“Nosotros al jugador no lo vamos a dejar en banda, necesitamos que jueguen y nuestros complejo necesitan reactivar la actividad económica, sea desde la Agrupación o en un futuro, si se da, como Asociación”

El también árbitro aseguró que el nacimiento de la Agrupación de Pádel de Olavarría se dio ante una necesidad del jugador y de los dueños de los complejos porque “ACOP es una Asociación que lamentablemente no ha podido hacer un aporte al jugador y APO se enfoca en lo que el deportista necesita y también nosotros como comerciantes” y sostuvo: “No podíamos dejar que el pádel se caiga, por eso decidimos montar el circuito como Agrupación”.

“La gente del pádel ha copado la hotelería y las reservas en Olavarría, imagínate si no será importante el Provincial”

“Hay muchos jugadores que están abocados al circuito de la AJPP, pero desde Segunda a Séptima Caballeros y en Damas desde Tercera a Séptima”, sostuvo el canchero y sentenció: “Esperamos que la gente se pueda acercar a ver el mejor nivel de la provincia”.