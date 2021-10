Carlotto: "Si vuelve un gobierno parecido al anterior, será la debacle total del país"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto "será una debacle total" para la Argentina volver a tener a Mauricio Macri como presidente y pidió "acompañar" la gestión del presidente Alberto Fernández.

"Si vuelve un Gobierno parecido al anterior será la debacle total de nuestro querido país. Lo sabemos por lo que pasamos en los cuatro años de Macri como presidente", aseguró Carlotto, en diálogo con El Destape Radio.

Respecto de la figura de Macri, Carlotto se refirió además a la declaración indagatoria al ex presidente que terminó siendo suspendida en los tribunales federales de Dolores, por la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación de ARA San Juan, sobre la cual indicó que aspira a que "se haga justicia y no venganza".

Sobre la presencia de Carlotto en el acto homenaje a la figura del ex presidente Néstor Kirchner expresó: "Personalmente, no estuve allí como peronista. Estaba como argentina. Quería escuchar al Presidente porque hay que ayudarlo y acompañarlo. Preguntarle qué necesita de cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo pero no con una intensión partidaria. Debemos hacerlo como argentinos", subrayó.