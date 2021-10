Schwindt: “Va a ser un impacto visual importante ver que un producto tiene tres sellos negros”

Este martes la Cámara de Diputados convirtió en Ley el Proyecto de Etiquetado Frontal de alimentos, la medida tiene como fin advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir los riesgos de una mala alimentación, y en este marco la Diputada Nacional Liliana Schwindt dialogó con Infoeme sobre lo que significa para ella la implementación de esta ley.

En esta línea, la diputada afirmó que la aprobación de este proyecto representa “un avance importantísimo en materia de Salud Pública”, ya que es un una medida que intenta prevenir uno de los problemas sanitarios más graves, el de la obesidad.

“Hoy en día, en Argentina, 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y 4 de cada 10 niños”

“Nosotros tenemos muy altos índices de sobrepeso, tanto en adultos como en niños. Hoy en día, en Argentina, 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y 4 de cada 10 niños. Esos son números alarmantes”, explicó Schwindt, quien aclaró que, al contrario de lo que mucha gente tiende a pensar, es un problema que sobrepasa la condición social: “No tiene que ver con la pobreza ni nada de eso, la malnutrición se registra tanto en los sectores más humildes como en las clases altas, es un problema cultural, de hábitos”, afirmó.

De esta manera, la referente del Frente de Todos manifestó que la Ley significa “una advertencia” que va a ayudar a que la gente tome conciencia sobre lo que está consumiendo. “Cuando lo tengamos listo y uno lo vea va a ser un impacto visual importante ver que en un producto tiene tres sellos negros, por ejemplo, y tal vez verlos en algo que uno pensaba que era saludable o incluso en productos ligth”, detalló.

Según lo que adelantó, los “sellos negros” van a indicar si un alimento es alto en grasas, en sodio o en azúcar, y los productos que cuenten con estas advertencias “no podrán crear publicidades engañosas o que sean atractivas para los niños, como los son las mascotas que aparecen en los cereales”.

“Va a ser un impacto visual importante ver que en un producto tiene tres sellos negros, por ejemplo, y tal vez verlos en algo que uno pensaba que era saludable”

Aparte de eso, en los kioscos de las escuela ya no podrá haber productos que tengan sellos.

“A veces lo ¨ligth¨ no tiene azúcar pero tiene otros componentes para endulzar que son incluso peor que el azúcar, y de todas esas cosas tenemos que empezar a tomar conciencia”, agregó Schwindt, quien recalcó que con la aplicación de la ley “se va a estar cumpliendo con un mandato constitucional, que es el derecho a la información”.

“Mucha gente lo mal entendió, porque dicen que en los productos está la información nutricional, pero es una información nutricional que esconde muchas cosas y que no te dice qué es lo pernicioso, te dice cuánto tiene de tal cosa, cuánto tiene de tal otra, pero vos no sabes cuáles son los valores aceptables”, señaló.

Aparte de eso, afirmó que muchos sectores de la oposición se dedicó a “crear mitos” respecto a la ley.

“Se han dicho cosas que no son ciertas, como por ejemplo que va a haber una baja o caída del empleo en el sector alimenticio, que es algo que no es cierto porque en los demás países que se implementó no ha sucedido esto, todo lo contrario: las empresas se adaptan y siguen produciendo, muchas de ellas, para no tener sellos negros, van a adaptar los valores nutricionales a los cánones saludables, y otros seguirán en la misma línea, porque obviamente hay gente que sigue consumiéndolos y no les importa”, precisó la diputada nacional.

En relación a esto, explicó que “las multinacionales y las industrias grandes tienen 6 meses para la adaptación y las pymes y las industrias pequeñas cuentan con 2 años para hacerlo”.

“La gente lo va a apreciar lo importante que es tener conocimiento sobre qué es lo que llevamos a nuestra mesa”, agregó.

“Comer alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcar, trae enfermedades como lo son la diabetes, el colesterol, las enfermedades coronarias, la hipertensión y la obesidad, que fueron las prevalentes a la hora del Covid, los factores de riesgo fundamentales, así que ahora más que nunca tenemos que salir a combatir esta pandemias silenciosa que es la obesidad y los problemas de malnutrición, y esta es una de las estrategias justamente que se toman en el mundo”, concluyó Schwindt.