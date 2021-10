Nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios

Desde el Municipio se informó que este miércoles 27 de octubre se realizará una nueva colecta de sangre de donantes voluntarios. La misma tendrá lugar en las instalaciones de la Iglesia Cosecha Mundial, Avenida del Valle 2928. Allí, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, Personal de Hemoterapia (cumpliendo con los protocolos vigentes) dispondrá su equipamiento para el desarrollo de la colecta.

Se recuerda que para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800.