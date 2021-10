El chat de la China Suárez con Wanda Nara hablando mal de Pampita

Tras la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz algunas frases que Eugenia "China" Suárez le habría dicho a la mediática sobre Carolina "Pampita" Ardohain (43), su antigua enemiga.

Yanina Latorre mostró este martes en Los ángeles de la mañan algunas de las capturas de un supuesto chat entre la modelo y la actriz.

"Me dijo 'mi dolor con la China es que nos conocíamos' y me reenvió chats muy cínicos (que tuvo) con ella. Había mucha fotito y son a partir de 2018", relató la panelista.

"Acá hay uno que compromete a Pampita. No sé de qué venían hablando porque Wanda no es boba, me corta la parte suya, y la China le dice: 'Sí, obvio. Ella (Ardohain) hizo el mejor negocio. Benjamín (Vicuña) es demasiado bueno, demasiado".

​Antes de leer la carta con la que Mauro Icardi reconquistó a Wanda Nara, Latorre también aseguró que la empresaria intercambiaba muchas fotos de sus hijas con la China y que ella siempre elogiaba la belleza de Francesca (6) e Isabella (4), las nenas que tuvo con el futbolista del PSG.