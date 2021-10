Grinman afirmó que habrá “desabastecimiento” y faltantes en los comercios

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, afirmó que, como resultado de la resolución publicada este martes, va a haber faltantes en las góndolas.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y retrotrae el precio de 1.432 productos al precio del 1° de octubre y los congela por 90 días.

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda”, afirmó el líder empresario, que propuso la medida como muy desventajosa para las grandes empresa que la Cámara nuclea.

“Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera. Si yo soy un productor, si yo tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. ¿Le voy a comprar al proveedor más caro de lo que puedo vender? No existe”, agregó.

A partir de ese razonamiento fue que Grinman “va a haber desabastecimiento”.

El dirigente empresario dijo sentir “frustración e incredulidad” luego de que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, fracasara en llegar a un acuerdo con comercios e industria para el congelamiento de precios y decidiera imponerlo a través de una resolución.

“Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado. Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron en la historia, en el mundo y en la Argentina. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de Mauricio Macri hace unos años, implementó controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”, comentó Grinman.

“Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona”, ironizó.

De todas maneras, las declaraciones de Grinman encontraron una respuesta del secretario de Comercio Interior Feletti, que publicó un mensaje en sus redes sociales en donde repudiaba los dichos del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y tildó de “amenazas” sus supuestos pronósticos de desabastecimiento.

“Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”, publicó Feletti.

“Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino. Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”, agregó.

