Le prendieron fuego la casa y pide ayuda: “Tengo miedo de volver”

Una mujer que se encontraba festejando el Día de la Madre, tuvo que ausentarse unos minutos de su vivienda y tras el llamado de los vecinos se enteró que un voraz incendio consumía sus pertenencias.

Este domingo, Eugenia se encontraba disfrutando en su hogar del Día de la Madre cuando, por un problema, tuvo que trasladarse a lo de su suegra. Minutos después de haberse retirado, los vecinos la llamaron porque se estaba incendiando su casa: “Perdí todo, tengo siete nenes y no me quedó nada, ellos no tienen nada”, cuenta muy angustiada.

A su vez la olavarriense indica: “En mi casa no puedo estar porque esta todo quemado” y manifiesta que tras lo ocurrido se encuentra viviendo con su suegra en una piecita pequeña.

Sobre el incendio que consumió todas las pertenencias de la familia afirma que fue intencional: “Hice la denuncia y no me la quisieron tomar, sólo me aceptaron una declaración no más. Yo tengo miedo de volver a mi casa”.

Eugenia es mamá de siete niñeces que tienen entre 13, 12, 10, 8, 6, 4 años y 10 meses. Por el momento necesita ayuda para poder vestirlos y calzarlos, además quien pueda colaborar con muebles para la casa. Para ayudarla pueden comunicarse al 2284-728848.