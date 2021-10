Video: un gran susto una Rastrojera se quedó sin frenos y cayo a un zanjón

Este lunes por la tarde, una camioneta rastrojera cayó a un Zanjón y por suerte no hubo que lamentar heridos, una grúa se acercó al lugar para sacarla.

El joven que conducía la camioneta pudo salir por sus propios medios del vehículo, y no tuvo ninguna lesión. "Me salve de milagro" manifestó luego que sacaran la camioneta del zanjón de más de un metro de profundidad.

Según narró el dueño de la camioneta a Infoeme tras caer al canal: "Me pegue un susto bárbaro no pude hacer nada, me había quedado sin freno y no logré hacer ninguna otra maniobra, cuando quise acordar ya estaba dado vuelta", destacó el joven que de modo sarcástico y entre risas viendo que había salido ileso, dijo: "Me tire para comprobar que tan profundo era".

Al lugar, se acercaron efectivos policiales que organizaron el tránsito y ayudaron al joven a sacar su camioneta. Además personas que pasaron por el lugar lo ayudaron a juntar las herramientas de trabajo y varias verduras que llevaba.