Racing ganó el clásico y es líder del “Norberto Desanzo”

Racing recibió en el Buglione Martinese a Estudiantes para iniciar con una nueva fecha del certamen liguista que tiene nuevo líder.

El “Chaira” venció 1 a 0 a Estudiantes con gol de Matías Ordozgoiti a los 93´ y además de quedarse con el clásico es el líder momentáneo del “Norberto Desanzo”.

Partido muy poco vistoso ofrecieron en la tarde-noche del sábado, pocas llegadas de gol y mucha pierna fuerte; sin embargo la victoria para el local fue justa ya que a pesar de las limitaciones fue el que más intentó.

Tuvo sus chances en el primer tiempo con algunos remates de larga distancia y un mano a mano que no pudo definir Luciano Rojas, pero a pesar de que no pudo convertir no pasó sobresaltos porque en cada aproximación del “Bataraz” hubo respuesta de la defensa y de Néstor Ramírez.

Los segundos 45 minutos poco variaron, los cambios en la visita no le generaron posesión y Racing no encontró tantas llegadas, pero cuando parecía que sería empate y tras la única llegada de Estudiantes que no logró concretar Emilio Seibel, Julián Masson salió mal, le dejó la pelota en los pies a Maicol Salamanca que sin dudar habilitó al capitán que no tuvo oposición para marcar el único gol del cotejo.

Ganó el equipo que tuvo en el banco el estreno de Duilio Botella y, por lo menos hasta que juegue Ferro, es líder del torneo con 18 unidades.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Cristian Arce

Racing (1): Ramírez, Ayesa, Etchegaray, Izaguirre, Cataldi, Rubio (Salamanca), Scacheri, Ordozgoiti, Ponce, Janson, Rojas. DT- Duilio Botella

Estudiantes (0): Masson, Gentil, Garrido, Castares, Palmieri, Candia, Trepichio (Salas), Lohidoy (Romero), González (Román), Schwindt (Galotti), Seibel. DT- Enrique De la Vega

Amonestados: Scacheri, Salamanca y Ordozgoiti en Racing; Romero, Trepichio, Garrido, Castares, Schwindt en Estudiantes

Expulsados: No hubo

Goles: Ordozgoiti en Racing