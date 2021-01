La UCR cuestiona al gobierno por la campaña de vacunación

Los dirigentes de Evolución Radical Gonzalo Dolagaray y Belén Vergel plantearon su “preocupación” respecto a la utilización de la aplicación de la vacuna Sputnik V para “nuevamente intentar sacar réditos políticos”.

“Es necesario que diferenciemos el Estado de un partido político, la salud es pública y no puede tener tinte político, estamos atravesando un momento muy delicado y a ello debemos adicionarle mezquindades de actores inescrupulosos”, señalaron los candidatos de la lista Protagonismo Radical.

En esa línea, señalaron que la campaña de registro para la vacunación del Covid-19 que realiza el gobierno y que “utiliza el Frente de Todos para su propaganda política, es preocupante”. “El solo hecho de citar a las personas a una entidad partidaria para un registro que debe ser una política de Estado e implementado con la mayor seriedad que el caso amerita es irresponsable y oportunista”, agregaron.

“Son muchos los vecinos que desean recibir la vacuna –continuaron-, y esperan ansiosos que ese momento llegue porque ven una salida a esta larga pandemia que nos toca vivir. Pero la alegría de la posible solución la tiñeron de oportunismo, el ciudadano para vacunarse tiene dos opciones ingresar a la app o hacerlo en forma presencial en una Unidad Básica o algún local partidario que responda al color político gobernante. Contamos en la ciudad de Olavarría con oficinas gubernamentales suficientes como para llevar adelante el registro sin necesidad de que nuestros vecinos deban acudir a un local partidario que nada tiene que ver con el Estado”.

Recordaron que esas mismas “mezquindades” fueron las que motivaron los problemas por el lugar donde se guardaban las vacunas: “Claramente debía ser en un lugar de dominio provincial, no municipal. Para ello, el personal responsable montó un ‘centro de refrigeración’, con un freezer y una conexión eléctrica insegura, que aguardamos que la justicia determine libremente las responsabilidades de la pérdida de 400 dosis”.

A su vez, marcaron que las personas se anotan “en locales del PJ ó afines para poder recibirla y tercero (para terminar el relato) la vacunación según se puede saber se realizaría en las escuelas”.

“Esto último, nos obliga a reflexionar sobre lo siguiente: las escuelas deberán estar equipadas con la refrigeración necesaria para guardar las vacunas, contar con un sistema eléctrico acorde a la circunstancias, y estar preparadas para llevar adelante esta labor. ¿Quién será el responsable si se vuelven a perder dosis? ¿Tenemos escuelas preparadas para esto? Algunas de las interrogantes que surgen debido a que todos sabemos y conocemos el estado de la infraestructura de muchos edificios escolares”, agregaron los dirigentes del radicalismo.

Dolagaray y Vergel plantearon que Olavarría cuenta con un amplio sistema de salud público y privado y se preguntaron ¿por qué no se utiliza? “Sería lo correcto, pero parece que lo correcto para el kirchnerismo no es importante, su prioridad es tratar de imponer su ideología aun con un tema tan sensible como este. La salud de los vecinos en segundo lugar, primero el beneficio político”, agregaron.

“Desde la Unión Cívica Radical de Olavarría le reclamamos al Frente de Todos y al Gobierno Nacional y Provincial mayor seriedad, menos improvisación, más información y menos abuso de la autoridad. Con la salud no. Basta de hacer política con las necesidades del pueblo y con los recursos de los ciudadanos. Las vacunas no tienen color político, son de todos los argentinos y para todos ellos debemos de albergar una solución sin oportunismos y mezquindades”, cerraron.