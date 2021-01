Una madre reclama a Ioma por los implantes para su hija

Hace casi un año que Carolina Heiland, enfermera del Instituto médico y madre de una niña con hipoacusia, está luchando para que Ioma pague los implantes que su hija necesita para su recuperación. Ante la falta de una respuesta positiva, la mujer decidió visibilizar su reclamo lanzando una convocatoria para manifestarse este viernes en las puertas de la obra social.

“Lo que se reclama es que Ioma no responde por los implantes, está todo el trámite listo: aprueban la cirugía, aprueban los honorarios, todo, pero no aprueban los implantes, que es lo más caro, y es imposible operarla sin los implantes, por eso estamos en esa guerra con Ioma”, contó Heiland a Infoeme.

Fue hace poco más de un año -en diciembre del 2019- que a Emilia, ahora de dos años y medio, le diagnosticaron Hipoacusia Bilateral Profunda, por lo que recetaron audífonos con el fin de que los mismos puedan estimular el nervio auditivo para después poder realizarle los implantes.

“A los audífonos los conseguimos con la ayuda de la gente, mediante rifas y eventos, porque Ioma nunca los pagó. Me hacían esperar entre 6 meses y 4 años, ese era el lapso de tiempo que me daban ellos, así que conseguimos la plata con la gente y se los pagamos nosotros. Cuando le ponen los audífonos a Emilia, para febrero del 2020, se inicia el trámite para los implantes, todavía no tengo respuestas”, manifestó la madre de la niña, a la que le corresponde dicha obra social por el trabajo de su padre, que es policía.

Desde ese momento en adelante, Heiland afirma haber entablado una “guerra contra la obra social” para lograr que la misma se haga cargo del costo de los implantes y poder continuar en tiempo y forma con el tratamiento que le recetaron a su hija.

“El abogado de los implantes ya hizo cartas documentos y ya hay más de cinco multas hechas, aparte de eso hizo un Recurso de Amparo: Emilia tiene un certificado de discapacidad, por lo que ellos tiene la obligación de cubrir al cien por ciento los implantes, y no lo están cumpliendo, nosotros ya agotamos todas las instancias legales que hay”, manifestó la mujer, quien agregó que el próximo paso es el envío de “una nota con respaldo de un abogado en donde el médico tratante de Emilia explica de puño y letra por qué Emilia tiene que ser implantada ahora”.

Desde la institución, que si aprobaron la cirugía y los honorarios, afirmaron estar intentando resolver el tema y gestionando la aprobación de los implantes, aunque no hay novedades por el momento. Según informaron fuentes oficiales, este miércoles referentes de Ioma de Olavarría se reunieron con director regional en La Plata para tratar el tema.

Mientras tanto, Heiland insiste en lo perjudicial que puede resultar dilatar una cuestión tan delicada para la salud de su hija. “Ella tiene que tener un uso regular de los audífonos de 6 meses, en octubre del 2020 Emilia podría haber sido implantada, pero no fue así. No es que es un capricho nuestro, Emilia tiene una edad para aprender a hablar, para aprender a desarrollarse y para poder vivir, como cualquier otro niño, y para poder lograrlo necesita escuchar, porque el audífono solo es estimulación”, señaló.

“Es por esto que el viernes yo convoco a todas las personas que quieran sumarse al reclamo, es una convocatoria abierta para hacer el reclamo oficial el viernes a las 9 de la mañana en las puertas de Ioma. Vamos a respetar todos los protocolos y a repartir panfletos para que la gente sepa de qué se trata y por qué lo estamos haciendo”.