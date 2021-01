Cómo será el esquema para vacunar a docentes

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, volvió a referirse al regreso de las clases presenciales ene país aunque confirmó que “la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”, pero advirtió que sí “va a permitir intensificar la presencialidad en las aulas”.

Según se manifestó durante esta semana se espera la definición con el Ministerio de Salud la vacunación de docentes “de manera progresiva” a partir de febrero, tal como había adelantado también el gobernador Axel Kicillof durante la última actualización epidemiológica.

De esta manera Trotta reveló el esquema de vacunación que se piensa para los docentes: “Queremos priorizar la educación inicial, la educación especial y los maestros de primero, segundo y tercer grado, que sean los primeros en ser vacunados y después ir avanzando en el resto de docentes y profesores para fortalecer la presencialidad”, señaló en declaraciones a C5N.

Recordemos que la polémica en torno a esta discusión de la presencialidad en las aulas comenzó la semana pasada luego que Mauricio Macri pidiera que “abran las escuelas”, por lo que volvió a instalarse en la agenda pública.

Por su parte los gremios docentes se enfrenta al Gobierno, ya que desde los sindicatos advierten sobre el riesgo de volver a las aulas hasta que no estén dadas las condiciones epidemiológicas. No obstante, el ministro de Educación dijo que no será posible un retorno presencial al 100% porque las condiciones de infraestructura no están dadas para mantener el distanciamiento.

Consultado sobre el debate y la discusión política en torno a la vuelta a clases, Trotta declaró que “hay que evitar las discusiones que no tienen sentido”. “Es un desafío tan complejo, y lo vemos en el mundo. La complejidad que tenemos por delante implica diálogo y consenso. Coincidimos con todos en la necesidad de priorizar la escuela”, concluyó.