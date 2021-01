Hallaron a Morena, la preadolescente desaparecida

Según confirmaron autoridades policiales, Morena Daiana Castañaga, la preadolescente que había desaparecido de su casa de La Plata el martes, fue hallada sana y salva en Rafael Castillo.

La misma había desaparecido la semana pasada en la localidad platense de Hernández y estaba siendo intensamente buscada tanto por las fuerzas de seguridad como sus familiares, que llevaron cabo una amplia campaña de difusión para lograr dar con información sobre la menor.

Según informó el Diario Dib, Castañaga fue encontrada sana y salva en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, y estaba acompañada de un joven de 19 años en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El último contacto con Morena, contó su madre había sido el martes a las 15, mientras la mujer se encontraba trabajando. A las 16, cuando llegó a su casa, no encontró a su hija y desde entonces ya no pudo comunicarse con ella.

Los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido que habría hecho a través del rastreo de la tarjeta SUBE, que se activó a las 15:15 del martes en la estación de Gonnet, del ferrocarril Roca, a las 16:44 en Plaza Constitución y a las 23:17 en la línea de colectivos 174, interno 614, que cumple trayectos entre el barrio de Liniers y Morón y La Matanza y Liniers.

“La mamá fue a trabajar y cuando volvió ya no estaba. No se llevó ropa, ni mochila ni nada. Su celular está apagado. Nos comunicamos con los compañeros de la secundaria y amigos del barrio y no la habían visto ni se pusieron en contacto con ella”, aseguró la mujer. “No tenemos idea donde puede estar, ni quién puede estar reteniéndola”, había señalado la tía de la joven.

De la búsqueda participó la Policía Bonaerense, la Policía Científica, la división Canes y la DDI La Plata, al tiempo que se analizaron las cámaras de seguridad aportadas por el municipio, hasta que finalmente el hallazgo fue realizado por efectivos policiales de las DDI de La Matanza.