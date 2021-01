“La muerte en esta patología es fea, hay que tenerle respeto a esta situación”

El Secretario de Salud de Olavarría, Germán Caputo, brindó una entrevista exclusiva a Infoeme donde abordó la situación sanitaria local, la vacunación contra el Covid-19 y los cuidados básicos para evitar el contagio.

En los últimos días y tal como había adelantado a este medio, la ciudad tuvo un incremento de casos positivos de coronavirus, al respecto Caputo señaló que: “estamos ante un aumento de los contagios y esto tiene mucha relación con lo que fueron las celebraciones de fin de año y algunas fiestas clandestinas”.

El funcionario advirtió que entre los nuevos contagios distinguen la prevalencia de "gente joven sin grandes comorbilidades", por esto "no se vio reflejado tanto en las internaciones y las complicaciones a nivel hospitalario".

Otra de los focos de contagio a los que hizo referencia es aquellas personas que regresan de vacaciones, sobre ello dijo que “tenemos muchos contagios de gente que viene de vacaciones del exterior o de la costa”.

Los números del Covid-19 en Olavarría

El Secretario de Salud se refirió a cómo manejan la estadística en cuanto a la situación sanitaria y al respecto indicó que “es una patología que se ha comportado siempre muy estricta. Los porcentajes se van a mantener, nosotros tenemos siempre un cálculo rápido que de 100 contagiados 10 se internan y de esos 10 y dos personas van a terapia”.

En referencia a la comparación con la situación sanitaria de la vecina ciudad de Tandil, Caputo manifestó que “la ciudad es compleja, hay muchos accidentados, hechos de violencia y hay cirugías complejas". "En la terapia de este año y el pasado se agregó algo nuevo que es el Covid", agregó.

A continuación, sostuvo que “hoy en la UTI no hay muchos internados por la enfermedad, pero si hay internados por accidentes, paciente oncológicos, un baleado, dos neuroquirúrgicos, por eso uno está todo el tiempo analizando, atento a como se va desarrollando. Todos los días estamos en contacto con la gente de terapia”.

"Estamos en todo momento, desde la secretaria, como de las direcciones, están todo el tiempo trabajando en eso y en prevenir que la gente ingrese al sistema tratando de contenerlo previamente pero hay imponderables que uno no maneja", señaló el médico con más de 20 años de trayectoria en el sistema sanitario local.

Vacunación

Muchos son los dichos, las advertencias y las contraindicaciones sobre la Sputnik V, tema que se consultó a Caputo para llevar mayor claridad sobre la vacuna y al respecto aseguró que “en este momento hay casi 130 vacunas que están en vías de ser aprobadas y de contar con el aval de las entidades más importantes que son la EMA y la FDA y la ANMAT a nivel nacional".

El Secretario de Salud se refirió a la celeridad que requirió la generación de una vacuna y se manifestó sobre ello. “Se entabló más un tema político que científico, desde mi postura evaluamos el tema científico, cuando nos dicen que va a venir la vacuna rusa, hacemos un análisis de situación, sabemos que la vacuna está realizada en el laboratorio de gama leila fue fundado en el año 1871, el trabajo que se hace es muy serio y muy a conciencia", ratificó.

Es una vacuna que es segura, eficiente y el laboratorio es de extrema seriedad, es por eso que uno vio que puede ser el principio del fin y es por eso me vacuné.

Además hizo mención a lo que implica para un Gobierno la compra de una vacuna y sostuvo que “cuando un Ministerio de Salud compra una vacuna y la empieza a distribuir en la población es porque está totalmente seguro que no le está dando a la población algo que sea nocivo para ella”.

Con mucha claridad le dio un cierre al tema: “Siempre hago el mismo ejemplo, uno va a vacunar a su hijito de la Sabin y para la gripe y uno no sabe que vacuna es, de dónde viene quién las fabricó, cree en aquello que el Estado otorga, acá pasa un poco lo mismo”.

La dura realidad

Su trabajo en esta situación llevó a Caputo a ver situaciones duras, es con la diaria que viven los médicos que están al frente de las áreas de salud que combaten a esta enfermedad y al final de la entrevista, el secretario de Salud habló del lado más duro de este virus.

“Entiendo a los jóvenes, yo lo fui pero entendamos que la enfermedad está, el problema está, invito al que quiera a dar una vuelta, nos vestimos y salimos por el hospital para que vean como la gente se muere, sola, hay que respirarlos, se muere ahogado, no es algo lindo, entonces al que no crea lo invito de corazón a que vea que el problema está existe”.

Esta muerte es fea, hay que tenerle respeto a esta situación, manifestó.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones indicó: “el paciente por más mínimo síntoma que sienta que venga que lo hisopamos y el paciente que es contacto estrecho se tiene que aislar 14 días para proteger a su familia y personas con comorbilidades”.

En cuanto a los tiempos para realizar el hisopado dijo "nosotros tratamos de esperar un poco 24/48 horas para que el estudio sea fidedigno, pero si tiene dudas que venga a la cola nosotros empezamos 6.45 y terminamos 8.15, este jueves hicimos 160/170 testeos, es rápido, fácil, hay mucha gente trabajando y estamos entrenados” detalló y recalcó “vengan siempre con un buen barbijo, siempre bien tapada lo que es la nariz y la boca”.

“Es importante recalcar que no hay que compartir el mate, y nosotros hace un año tratamos de decir e informar que el mate no hay que compartirlo con nadie, salvo con el conviviente, no compartir utensilios o vasos eso es un foco de contagio terrible” finalizó.