La odisea de un grupo de jóvenes para salvar 33 peces carpas de una cantera

Los integrantes de Undercarp, un equipo de jóvenes olavarrienses dedicado al carpfishing, la pesca deportiva de carpas, subió a su canal de Youtube un video en el que se los ve salvando a un grupo de carpas que, de no ser por eso, hubiesen muerto después de una larga agonía. Este grupo atravesó una odisea para cumplir el objetivo en medio de un lugar que parecía un "paraíso" y hoy ya no existe.

El video corresponde al último capítulo de una miniserie que filmaron y que titularon "Pandora". "Son 5 capítulos, los primeros 4 abarcan grabaciones desde fines del año 2018 hasta mediados del 2019, un poquito más también, y el último muestra cómo rescatamos a estas 33 carpas", contó Federico Castarés, uno de los fundadores del grupo, a Infoeme.

Los jóvenes llegaron a Pandora atraídos por los dichos de que en el lugar había carpas de distintos colores para pescar. Cuando llegaron se encontraron con un hombre que tenía su casa allí y vivía junto a su familia. “Pegamos muy buena onda con el señor, se forjó una amistad, y nos contó que probablemente iba a vender la cantera y que seguramente la iban a vaciar o rellenar, lo que significaba la muerte de todos los peces", recordó Castarés.

Cuando ellos llegaron constataron que en el lugar “no solo había carpas de colores, sino también pejerreyes, bagres, y muchas otras especies que sembró un brasilero que daba clases de buceo ahí mismo”.

Fue en ese momento en el que los chicos de Undercarp se propusieron rescatar la mayor cantidad de carpas posibles, cosa que no fue nada fácil, ya que eso no sólo significaba atraparlas, sino también reubicarlas en un lugar apto para su subsistencia.

"No las íbamos a dejar morir, menos sepultadas o asfixiadas, que es lo que les esperaba”, señaló el joven olavarriense aunque aclaró que “se puso muy difícil”. “Intentamos de muchísimas maneras: pescándolas, intentamos con trampas, que no funcionaron, intentamos con redes... Eran muchos litros de agua y se puso complicado. Seguimos intentándolo hasta que este señor que vivía ahí se tuvo que ir y no nos dejaron pasar más a la cantera, así que estuvimos un año sin ir", recordó.

Todo quedó en la nada, hasta la semana pasada, cuando les llegó un video que cambió la situación.

“Era de alguien que había ido a andar en bici y filmó cómo estaban los animales, y era terrible, se veían los peces asfixiándose en el último pocito de agua que quedaba, un charquito con un olor a podrido terrible, no sé cómo sobrevivieron esos peces las verdad, porque realmente ya estaban en las últimas, no tenían oxígeno, estaban flacos, desnutridos", detalló.

Desde ese preciso momento se pusieron en campaña para salvar todos los peces que pudieran. Para esa altura el nivel del agua era tan bajo que utilizar la red.

"Ahora era más fácil pasar la red. Nos mandamos y las rescatamos, rescatamos 33 carpas en menos de una hora: en ese ínterin las cargamos en las conservadora, la llevamos al Tapalque y las largamos", sostuvo.

De todas maneras, los chicos de Undercarp lamentan la muerte de muchos animales que no alcanzaron a salvar y, además, la destrucción de un lugar que ofrecía una importante reserva de naturaleza.

"Es crudo ver cómo se destruyó ese lugar, en ese último capítulo de la miniserie se puede ver bien lo que era y lo que quedó, es una picardía no haberlo explotado para el turismo o haber hecho algo en base a eso, porque era un paraíso, un lugar increíble", afirmó el joven aficionado al carpfishing.

El grupo, que inició como un canal de Youtube dedicado a la difusión de esta modalidad de pesca y que poco a poco fue creciendo y diversificándose, aseguró que para ellos “el cuidado a los peces y al medioambiente son los valores principales del carpfishing".

Acá podés ver el capítulo final de Pandora: