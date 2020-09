Constructores temen un posible retroceso de fase

Referentes de la industria y la construcción de Olavarría temen un retroceso a fase 3, por la escalada de contagios de Covid-19, que paralizaría sus actividades.

Ponciano Nahuel Potes, socio en Técnica Potes Hermanos, consideró en contacto con Infoeme que "frenar sería peor que nunca haber retomado". "Frenar sería peor que nunca haber retomado, porque en una obra hay gastos fijos y contratos que deben respetarse", agregó.

Por su parte, Ignacio Giménez, delegado local de la Uocra, sostuvo que "tenemos en claro que esto tiene que ver con una determinación de los agentes sanitarios y la vamos a respetar".

El cese de las actividades en la construcción significaría una gran pérdida tanto en la industria en sí como en las economías asociadas. Si bien no es posible precisar un número exacto de obras en actividad – hay muchas que no declaradas – el impacto de la pandemia aún no se hizo sentir en el sector. Así lo afirma Potes, quien también es Visador de Contratos en el Distrito 7 del Colegios de Técnicos de la provincia de Buenos Aires.

Sobre el impacto de las restricciones, los referentes del sector coincidieron en que "el impacto se va a notar en los próximos meses".

Una situación similar observan en el sindicato de la Uocra. Si bien no tienen cuantificada la ocupación actual, estiman que llegaría al 60% de los trabajadores, debido a la disminución de la cantidad de obreros que pueden trabajar a cada construcción. Respetando el protocolo, se ha limitado el ingreso de trabajadores en cada obra para poder cumplir así con el distanciamiento social. Para ello, los empresarios han debido invertir en los elementos de protección y también en la rotación de su personal para evitar los contagios.

Es por eso que, miembros de los tres colegios ligados a la construcción (Técnicos, Ingenieros y Arquitectos) se han acercado al gobierno municipal para evaluar la situación ante un posible cambio de fase. En tanto, desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la construcción coinciden en que las medidas sanitarias se están acatando y respetando entre sus afiliados.