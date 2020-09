Bianco: "Hay una circulación importante del virus en Olavarría"

El jefe de Gabinete boanerense, Carlos Bianco, se mostró preocupado por el aumento de los casos de coronavirus y dijo que "hay una circulación importante del virus" en Olavarría . Además, desestimó el pedido del intendente Ezequiel Galli para autorizar la reapertura de gimnasios y actividades culturales.

"En las últimas dos semanas, en Olavarría hubo más de 10 casos nuevos cada 100 mil habitantes. Eso implica que hay una circulación importante del virus", afirmó el funcionario en una entrevista con LU32. "Puede pasar que en cualquier momento una persona esté asintomática, vaya a un gimnasio y contagie masivamente. Si establecimos un sistema de fases en conjunto con los intendentes y lo venimos cumpliendo, pido que sigamos respetándolo para no poner riesgo en la población".

Bianco explicó que el objetivo del gobierno provincial es "cuidar la salud, la economía y la vida" de los bonaerenses. "Hemos sido muy claros desde el comienzo con el sistema de fases. Quiero aclarar que es un sistema que la Provincia no le ha impuesto a los municipios, sino que fue consensuado. No impusimos un sistema para que los municipios abran o cierren actividades. Me parece un poco peligroso que una vez que está establecido un sistema, nos empiecen a pedir permanentemente excepciones", sostuvo.

El funcionario remarcó la necesidad de "seguir priorizando la salud" y prevenir los contagios. "Ese es nuestro criterio, más allá de los pedidos particulares que nos hagan. En estas últimas dos semanas han aumentado muchísimo los casos en el interior de la Provincia. Hay muchos intendentes que tenían todo abierto y ahora nos llaman desesperados para que los ayudemos, les mandemos insumos y más asistencia financiera. Queremos que todos se manejen con responsabilidad para que la situación no se desborde", señaló.

De todas maneras, destacó el trabajo en conjunto con los intendentes. "Hablo con ellos todos los fines de semana. Con el intendente de Olavarría lo hago permanentemente y tomamos una decisión que siempre ha sido consensuada", indicó.

Por último, Bianco dijo: "Sabemos que hay cierta premura en algunos sectores de abrir más actividades y tener un ingreso, lo cual estamos considerando. El gobierno nacional ha puesto en marcha planes asistenciales de crédito de sostenimiento de los salarios y la Provincia también lo hizo".