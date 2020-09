Rubén Da Silva: “El transporte turístico está en una situación crítica”

En el marco del pedido del sector turístico de medidas alivio fiscal y precisiones sobre la próxima temporada de verano, un numeroso grupo de representantes de hoteles, agencias, restaurantes y transporte turístico de Olavarría se movilizó este jueves por el centro de la ciudad también para pedir por la implementación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo, aprobada recientemente.

Rubén Da Silva, socio gerente de El Halcón SRL habló en exclusiva con Infoeme sobre la situación de su empresa y las dificultades que enfrenta el sector.

- ¿Qué sensaciones te dejó la marcha?

- Quedé muy conforme porque es la primera vez que nos juntamos un grupo grande de colegas y gente del rubro.

- ¿Cómo se encuentra el rubro en nuestra ciudad?

- No somos muchos los que nos dedicamos al transporte turístico. Hay muchos particulares que tienen uno o dos vehículos y quizá les sea un poco más fácil porque no tienen la erogación de gastos fijos que tenemos nosotros. Pero para todos es lo mismo, nadie puede hacer un viaje. Todos estamos en situación crítica.

- ¿Cuál es la situación particular de El Halcón SRL?

- Hace seis meses que estamos a facturación cero. La situación es bastante compleja. Realmente nos está ayudando que hemos logrado trabajar con otro tipo de vehículos, llevando a los trabajadores en la obra que se está haciendo en L´Amalí. Con eso estamos paliando la situación pero realmente sigue siendo difícil. El tema va a ser cuando la empresa termine la obra cómo vamos a seguir.

- ¿Qué respuestas esperan del Gobierno nacional?

- Lo que necesitamos es que el turismo general se reabra: lo que es vuelos, lo que es viajes. Sabemos que es muy difícil pero debería haber un protocolo o algo por el estilo. Con respecto al Gobierno nacional, lo que necesitamos es que se promulgue la ley de emergencia, que casualmente ayer se trató. La única ayuda que hemos tenido nosotros, hablo en forma particular, son los ATP, pero con eso no alcanza, quedamos siempre en déficit. En esta ley se piden rebajas impositivas porque nos están cobrando todo: patentes, tasas nacionales por tener los colectivos habilitados, aportes, no nos descuentan nada.

- ¿Cuál es la expectativa para los próximos meses?

- Lo que pedimos principalmente desde el transporte de turismo es que haya un protocolo nacional. Los protocolos están hechos por provincias. Pedimos un protocolo igualitario para todas las provincias.