Cortan el pelo gratis y lo donan a pacientes oncológicos

Hace aproximadamente un año empezábamos con esta hermosa movida . Junto a la fundación CREANDO LAZOS de La Plata y con el corazón ❣ y los mechones de todos ustedes hacíamos posible que much@s puedan tener su peluca . En estos tiempos donde focalizamos la problemática en un solo virus nos pareció genial no olvidarnos de los que todavía necesitan un poquitito de nosotros para hacer del mundo un lugar un poquito mejor . Nos ayudan ??? 🙏 SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO DE CREANDO LAZOS . @franoca20 @chinaina1 @ezebarbero_neneok @florgf_neneok • PASOS A SEGUIR (para los que no recuerdan) 1- donar 15cm mínimo de pelo 2- elegir el corte 3- nosotros te ponemos lindos y te regalamos el corte

A post shared by Peluqueria NENÊ (@peluqueria_neneok) on Jul 29, 2020 at 8:53am PDT