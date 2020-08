Claudio González rompió el silencio: "Soy inocente, es una injusticia lo que está pasando"

Claudio González, el cantante acusado de abusar sexualmente de dos adolescentes, rompió el silencio y dijo que es inocente. "Es una injusticia lo que está pasando", sostuvo.

El artista publicó un video en su cuenta de Facebook para defenderse de la acusación. "Tras los reiterados escraches que he recibido, quiero informales que fui denunciado en una causa en la que soy inocente y por eso me puse a derecho ante la Justicia y me voy a presentar todas las veces que sea necesario para que esto se aclare pronto", señaló.

"Lo único que necesito es que por favor piensen en mi familia, en mis hijos principalmente porque están sufriendo muchísimo, en mis hermanos, en mis padres, en toda la gente que me conoce desde hace muchos años y está conmigo. Esto lo hago porque lo necesito, estoy devastado, roto por dentro", confesó González.

El video dura más de dos minutos y tuvo cientos de comentarios. "Yo ya sé que tengo que demostrar mi inocencia ante la Justicia y así va a ser -expresó-. Estoy a disposición todas las veces que la Justicia me necesite. Soy inocente de esta acusación aberrante que me hacen. Más allá de que reciba amenazas y mis hijos estén sufriendo, voy a seguir con esto adelante hasta que se termine. Gracias por escucharme, aunque sé que voy a ser insultado, agraviado, pero también tengo derecho a una defensa. Ojalá todo esto pase pronto".

Dos adolescentes denunciaron a González por abuso sexual. Se trata de las hijas de una expareja del cantante. Una de ellas guardó el secreto durante muchos años y en los últimos días se animó a hablarlo con su mamá y su papá. Relató que cuando tenía 8 años González fue pareja de su madre y se mudó a su casa. Según pudo saber este medio, la denuncia contra el artista es por parte tanto de la joven que hoy tiene 17 años como de su hermana que actualmente tiene 14.

La causa está siendo investigada como delito de presunto "abuso simple" por la Ayudantía de Delitos Sexuales, a cargo de José Pedro Iturralde, que ya solicitó distintas medidas de prueba.