Disgusto de párrocos de Olavarría por la prohibición de las ceremonias religiosas

Los actos litúrgicos siguen expresamente prohibidos en el territorio bonaerense y es causa de preocupación entre los párrocos de Olavarría, que presentaron un protocolo y no obtuvieron respuestas favorables. José Sebastián Briscioli, cura de la iglesia San José, manifestó en contacto con Infoeme que la suspensión de las misas son "un atropello a la libertad de culto".

Desde que la ciudad ingresó en la fase cinco de la cuarentena, fueron muchas las actividades artísticas, deportivas y recreativas que reanudaron su marcha, pero no fue así el caso de las ceremonias religiosas, que, según una ley provincial, continúan estrictamente prohibidas.

“Los párrocos de toda la ciudad de la iglesia católica nos reunimos, mandamos un protocolo, y después de varios intentos logramos que el municipio nos reciba. Nos dijeron que hay una ley provincial que prohíbe el culto y que ellos adhieren a eso”, contó el párroco de la Iglesia San José, en diálogo con este medio.

“Las personas pueden llegar a pensar que somos nosotros que no tenemos interés, pero no. Es lo que nos dijeron desde el gobierno municipal, aunque en muchas otras ciudades de la provincia hay misas. Es lamentable, porque a mí me parece un atropello, un verdadero atropello a la libertado de culto” contó Briscioli, quien afirma que los fieles de la iglesia católica “no han podido celebrar su culto desde hace cinco meses”.

Una de las cuestiones en la que los párrocos locales hacen hincapié es, justamente, en la reanudación de otras actividades y prácticas que, aunque también conllevan cierto riesgo, igualmente han sido habilitadas.

“En las iglesias podríamos tener perfectamente una distancia social y aplicar el protocolo. Yo se los dije muy claramente cuando nos recibieron (del municipio): es muy chocante ir al Parque Mitre, lleno de gente, y después no poder celebrar una misa, o celebrar un bautismo o ir a un entierro. En nuestra iglesia tenemos cinerarios y mucha gente ha depositado ahí los restos de sus seres queridos, y fue muy chocante, también, que no nos permitieran abrir el Día del Padre y que sí se pudiera ir a jugar a la lotería, a mi particularmente eso me enfurece bastante” dijo el párroco de la iglesia San José, que agrega que él no quiere “iniciar una pelea con el municipio” pero que no entiende “por qué por otras cosas se reclama tanto y que la religión quede como algo personal, privado”.

Esta prohibición de las ceremonias religiosas que establece la ley provincial, ha dejado en suspenso el calendario litúrgico de la ciudad.

“En esta parroquia, este año, correspondería que unos 470 niños y jóvenes tomen la comunión y la confirmación -sin calcular las demás-, por el momento quedaron en suspenso, y se hace muy difícil, los gobiernos tienen que darle respuesta a toda esa gente más que a mí”, afirma Briscioli, quien dice que es probable que, de seguir así, el personal eclesiástico de la ciudad haga una conferencia de prensa para “explicarle la situación a los fieles y que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo”.

Mientras tanto, aunque todos los actos religiosos que impliquen congregarse continúan prohibidos, Briscioli nos dice que en todo este tiempo le han pedido muchísimos bautismos y que “en caso de urgencia uno siempre está a disposición, yo he ido al cementerio o alguna casa a dar un responso, pero no es habitual”.