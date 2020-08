“No tener el apoyo de tu ciudad es terrible”: el drama de Uma, la nena de 9 años con cáncer

La semana pasada Uma Avendaño, una nena olavarriense de 9 años con cáncer de médula, fue protagonista de una triste noticia: la propietaria del lugar en donde vive junto con su madre y dos hermanos -un garaje a dos cuadras del Hospital Municipal- pretendía desalojarla. Hoy su situación no cambió demasiado: todavía no cuentan con un lugar donde quedarse y les dieron tiempo hasta mañana para irse.

La dueña del lugar -que lograron alquilar gracias a la ayuda de familiares y vecinos del barrio Trabajadores- había subido la cuota de $1.200 a $2.400 diarios, cifra imposible de solventar para Marisol Bravo, madre de Uma, que en diálogo con Infoeme contó que, después de que el caso se hiciera público la semana pasada, la propietaria “dio marcha atrás y hasta negó haber aumentado la cuota, pero hoy me desperté con un mensaje en el que me decía que me tenía que ir antes de las 10:30 de mañana”.​

Después de la internación de la niña en el Hospital Garrahan, su madre se vio obligada a alquilar el lugar del que ahora pretenden desalojarla -por segunda vez- ya que su casa no tenía las condiciones necesarias para garantizar la estadía de un paciente con sus características.

“Ni el municipio ni la obra social me ayudaron. El municipio está acondicionando mi casa y me dice que va a estar lista para este fin de semana, pero yo sé cómo está mi casa y sé que eso es imposible. No sé qué voy a hacer mañana, estoy en estado crítico”, dijo la mujer, quien afirmó que “no tener el apoyo de tu ciudad es algo terrible”.​​​

“No tengo ayuda de ningún lado, solo la Asignación Universal, con eso me tengo que manejar y pagar todo”, agregó la madre de Uma, que contó también que esta situación repercute en la salud de la nena. "Ella me ve a mí así y me dice que no tiene la culpa, que no eligió enfermarse; está muy alterada, muy violenta, es esta situación lo que la tiene así”.