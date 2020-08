Marisol Díaz, la olavarriense que trabajó en la nueva película de Netflix

Marisol Diaz, una olavarriense de 23 años, es oficial de la Unidad Penitenciaria Nº 46 de San Martín y tuvo la oportunidad de aparecer en la película que se estrenó esta semana en Netflix. Marisol contó a Infoeme que estaba en su trabajo cuando, inesperadamente, le avisaron que necesitaban a dos personas para algunas de las escenas y pensaron en ella.

“Estaba trabajando y me dijeron que necesitaban dos personas para aparecer en la película, vino el director y un productor y me preguntaron si yo quería actuar y les dije que sí”, reveló la joven a este medio. No es el primer rodaje en el penal en donde cumple su trabajo, en otras ocasiones pudo conocer a El Polaco y a Rodrigo Noya.

La película, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala, es un policial que cuenta la historia de los Arrieta, un matrimonio de clase acomodada que tiene que lidiar con dos asuntos escabrosos: por un lado la carga de tener un hijo acusado de violación e intento de homicidio y, por otro, con el sangriento crimen que comete Gladys, su empleada cama adentro.

La oficial olavarriense que aceptó trabajar en la obra, aparece como una penitenciaria en la escena en que llevan a Gladys, la mucama acusada, a ver a su visita y en otra en que suben al mismo personaje a un colectivo para transportarla al juzgado.

“Pudimos ver a Cecilia Roth, a Benjamín Amadeo, todos son re buena onda”, confesó Marisol a este medio.