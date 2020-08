Vuelven a prorrogar las licencias de conducir en la provincia de Buenos Aires

La Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires prorrogó por el término de 210 días corridos contados a partir de la fecha de caducidad correspondiente, los vencimientos de las licencias de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el 15 de septiembre de este año.



Lo hizo a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito, a causa de la emergencia sanitaria.



El organismo instó a los municipios pertenecientes al área metropolitana "a suspender de manera preventiva y con carácter excepcional la atención al público y el otorgamiento de licencias de conducir hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive".



Los centros emisores de licencias de distritos que no sean considerados de riesgo por las autoridades sanitarias "deberán continuar articulando el reinicio de actividades junto a la Dirección de Licencias y Antecedentes de Tránsito, que se encuentra bajo la órbita de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial".



Se aclaró que aquellos titulares de licencias que hayan vencido entre el 20 de diciembre de 2019 y el 15 de febrero de 2020, que actualmente no pueden circular, pueden proceder a renovar el trámite como lo establece el decreto reglamentario Nº 532/09.



Por esto, aquel que no haya realizado la renovación correspondiente podrá regularizar la situación en todos aquellos centros que se encuentren autorizados y operativos.



Asimismo, mediante otra resolución se prorrogó la suspensión de la atención al público en los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial hasta el 30 de agosto, inclusive.



La medida afecta a las sedes que corresponden a los departamentos de La Plata, San Isidro y Lomas de Zamora -con asiento en las ciudades de La Plata, Don Torcuato y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), respectivamente-, por tratarse de dependencias emplazadas en el AMBA.



Además, postergó todas las citaciones a juzgamiento por infracciones de tránsito que se encuentren en la instancia procesal adecuada hasta el 15 de septiembre de 2020.



En tanto, los juzgados de Mar del Plata, Dolores, Bahía Blanca y Junín (asiento en Chivilcoy) continuarán con la atención al público reducida.



La implementación de esta medida se hará efectiva siempre y cuando esté acorde a las normas del municipio donde está ubicado el juzgado.