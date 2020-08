Alberto Fernández: "No nos van a doblegar los que gritan"

El presidente Alberto Fermández pidió "dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras", y afirmó que "no nos van a doblegar los que gritan, que suelen no tener razón".



"Hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. No nos van a doblegar los que gritan", afirmó el mandatario al anunciar obras públicas desde la residencia de Olivos, y agregó que el gobierno nacional presentará próximamente "un presupuesto sin objetivos falsos como ocurrió en los últimos años".



En el marco del anuncio, el Presidente sostuvo que desde el primer día de su gobierno se propuso "poner de pie a la Argentina, en el marco de un escenario complejo" y destacó la importancia de llevar adelante "un país federal, que supone que Argentina se integre".



Participaron del anuncio el ministro de Economía, Martín Guzmán y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



En tanto, por videoconferencia se sumaron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Córdoba, Juan Schiaretti; y de La Pampa, Sergio Ziliotto.