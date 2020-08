Ocho traumatólogos se desvincularon de Femeba

Ocho traumatólogos de Olavarría se desvincularon de la Federación Médica de Buenos Aires (Femeba) a fines de julio, y comunicaron a sus pacientes que "durante 30 días atenderán de manera habitual pero luego de esa fecha será bajo la modalidad de reintegro hasta concretar los convenios directos, para lograr que los afiliados no deban abonar absolutamente nada en forma de copago".

Las obras sociales incluidas en la citada prórroga son Aeronáutica, Obra Social Bancaria Argentina – OSBA, I.O.S.E (IOSFA), Banco Provincia, O.S.C.E.A.R.B.A. Salud (Empresarios de Remises de la Prov. de Bs.As), IOSFA / DIBA, OSIAD (O.S. Pers. de la Industria Aceitera, Desmotadora y Afines), OSPIA. Alimentación, Asociación Argentina Mutual de Motociclista, Obra social Federada Salud, Amsterdan Salud S.A. (Recibidores de Granos y Anexos - OSRGA), Obra Social de Agentes de Propaganda Médica - OSAPM, Fundación Techint, Prevención Salud - Grupo Sancor Seguros, Personal de Imprenta, SCIS S.A. - A.A.T.R.A. - Telegrafistas, Obra Social Personal de Farmacia – OSPF, OSDEPYM (OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS), Industria Maderera, OSPEP (Panaderos), COMEI - Odontólogos, OSDOP (Docentes particulares), Obra social Federada Salud - Plan 4000, Poder Judicial, A.M.F.F.A., O.S.A.R.P.Y., S.A.D.A.I.C, Medinth – Labor, A.P.S.O.T., OSPREME - Industria Automotriz, IOSE " con coseguro", Instituto de Obra Social del Ejército, Locutores, OSPERYHRA, O.S. Locutores, OSETYA (O.S. Empleados Textiles y Afines), Obra Social Asociación Mutual Sancor Salud, O.S.P.S.I.P. - O.S Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigación Privada, OSPRERA Rurales, C.A.S.A., CSIS S.A. OSPESCA, CSIS S.A. OSPESCA (SC250), O.S. MAPFRE Ibero Asistencia, Obra Social Servicio Penitenciario Federal, AS. San Pedro, ISALUD S.R.L., Colegio de Escribanos, O.S.P.S.A, O.S. del Personal Asociado a Asociación Mutual SANCOR OSPERSAMS, Grupo ROI S.A - OSMISS, Obra social del Petrolero y Gas Privados (O.S.Pe.Ga.P), ACA Salud, O.S. de Electricistas, OSPESA - O.S. Sociedad de Autores y Afines, OSPPRA, Sancor Salud - STAFF MEDICO Plan Turquesa (OSPEGAP), SCIS S.A. OSPACA, OMINT, Obra Social de la Universidad de Luján - DASMI, SCIS S.A. OSTEP, Luz y Fuerza, Luz y Fuerza Plan Básico, Futbolistas Argentinos Agremiados, Personal Jurídico Bco., SCIS S.A. - OSFENTOS, OSPEPBA - Personal de Escribanías, OSPEGYPE, SCIS S.A. Plan Ombú, O.S Rural Médica - UTA Unión de Transporte Automotor, SCIS S.A PLAN SC 50/ SC 100, Ladrilleros - Servicios y Prestaciones Médicas S.A. I.O.M.A., I.O.M.A. Alta complejidad, I.O.M.A. Adhesión Af. Voluntarios, OSPRERA Monotributistas, I.O.M.A. Alta

Complejidad Cod. Pesados Afil. Obligatorios, I.O.M.A. Anestesia, I.O.M.A. Plan Salud Sexual y Reproductiva SER, I.O.M.A. Alta. Complejidad Cod. Pesados Afil. Voluntarios, I.O.M.A. Anestesias, I.O.M.A. Alta. Complejidad Cod. Pesados Afil. Colectivos, I.O.M.A. Anestesias, OSPRERA – UATRE, Veteranos de Guerra.

Los traumatólogos Dr. Damián Arroquy (M.P. 81929), Dr. Juan Martín Botta (M.P. 81399), Dr. Juan Ignacio Chamorro, (M.P. 81900), Dr. Horacio Iraporda (M.P. 17166), Dr. Luciano Manero (M.P. 228694), Dr. Néstor Pugliese (M.P. 81632), Dr. Sebastián Puleo (M.P. 113031), y el Dr. Jorge Santander (M.P. 15445) seguirán perteneciendo al Círculo Médico de Olavarría y la atención a las obras sociales suscriptas a la entidad no sufrirá modificaciones.

Las obras sociales que tienen convenio con el Círculo Médico de Olavarría son Red OMIP (OSPE), La Pequeña Familia, A.C.R S.R.L. (OSPAT - OSEM - Top Medical Plan Integral), OSSEG, Obra Social del Personal de la Industrial del Vidrio (Asociación Mutual 23 de diciembre), GERDANNA Salud- CIRSE, Asoc. Mutual Protección Familiar, OSEIV (O. S. EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO), MEDIFE, SWISS Medical, Medicus - Plan Family, Medicus - Cred. Azul - Blanca, Medicus - Plan Mirot, U.N.C.P.B.A. (UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE BS AS), O.S.P.I.F - Fideeros, Activa, Obra Social Ceramistas, IMAGEN EN SAUD S.A./PAPELEROS, Galeno Argentina S.A., SCIS S.A. Pers. Televisión - P.T.V.O., ITER OSAM, All Medicine, OSPIV - O.S. del Personal de la Industria del Vestido, OSAM No Mineros, Riomedica S.A. - Maestranza, y Visitar S.R.L. - OSFE.