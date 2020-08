IFE: el anuncio del Presidente sobre el bono de 10 mil pesos

El presidente Alberto Fernández insistió en pedir a la gente que "no se relaje y sea muy cauta y cuidadosa" en las medidas sanitarias, pidió "no hacer reuniones sociales porque es un foco importante de contagio" de coronavirus y confirmó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) continuará hasta que termine la pandemia.



Tras anunciar ayer en la Residencia de Olivos la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto, Fernández enfatizó que "la única forma de evitar los contagios es quedarse en casa", ya que "no hay otra forma porque cuando aumenta la circulación, crecen los contagios".



"Cada 24 días se duplica la cantidad de muertos y eso lo tenemos que tener en cuenta", indicó el jefe de Estado, tras destacar que el Gobierno observa "las experiencias de otros países y la cuarentena temprana fue muy buena porque permitió dar tiempo para equiparnos y que nadie se quede sin atención".



En una entrevista con El Destape Radio, el Presidente agregó que "ya está listo" un paquete de medidas económicas para la pospandemia y contó sobre ese punto que requirió de ese plan "tenga mejor impacto regionalmente y por eso estamos hablando con los gobernadores".



Respecto a la continuidad del IFE, sostuvo que "mientras haya pandemia, el IFE continuará" y no descartó la implementación de un ingreso universal, aunque aclaró que "hay que ser muy cuidadosos con los tiempos".