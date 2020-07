Caputo dijo que era "esperable" una suba de contagios: "Estamos en las semanas más complejas"

El secretario de Salud de Olavarría, Germán Caputo, habló en Radio Olavarría, sobre al crecimiento de casos de COVID-19 positivos que se registraron este miércoles, cuando se detectaron 13 nuevos casos.

El funcionario municipal señaló que era "esperable" el crecimiento de contagios, y descartó la existencia de “circulación comunitaria".

Caputo sostuvo que “era lo que estábamos esperando, estamos transitando las semanas más complejas". "El martes algunos resultados aislados no nos gustaron y el miércoles tuvimos estos positivos. El objetivo no es que el virus no ingrese a la ciudad, porque es imposible. El objetivo es que el virus no nos colapse el sistema de salud", agregó.

El funcionario municipal, tampoco descartó la posibilidad de que en el trascurso del día se informen nuevos contagiados que requieran internación clínica.

Ademas, sostuvo que “estos últimos diez días hay un aumento de la consulta, entre nosotros nos comentábamos que iban a empezar los positivos”

Asimismo, informó “yo creo que hay una circulación en conglomerado, circulación en la ciudad no vemos. Por ahora seguimos hablando de circulación en conglomerado. Este status a la ciudad es algo que determina la Provincia y la Nación, no es algo que hacemos desde la Municipalidad. Estamos luchando para que no haya circulación”.

El secretario de salud le pidió a la población de Olavarría, que estén atentos y advirtió que están investigando de dónde vienen los nuevos casos. En esa línea, dijo que los contagios “no parecieran tener que ver con las salidas recreativas, sino por la falta de aislamiento social”

Para finalizar Caputo, hizo hincapié en que está costando que la gente mantenga el aislamiento y el encierro, comunicó que “hay que tratar de ir por la línea media y que esta pandemia nos golpee los menos posible”.