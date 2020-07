Insólito: trabajadores de BinBaires Olavarría cobraron 2 centavos

Los trabajadores de BinBaires Olavarría atraviesan una situación insólita: a algunos empleados del bingo la empresa les pagó 2 centavos de sueldo y a otros, incluso, les informó por mail que como “están en deuda” no cobrarán aguinaldo.

La increíble situación surge a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el cierre del lugar. “Sólo un mes se cobró como correspondía, con el trascurso de los meses algunos empezamos a cobrar cada vez menos”, plantearon en diálogo con Infoeme.

Según detallaron la empresa acordó con los trabajadores que cobrarían el 75% del último sueldo cobrado previo a la cuarentena. De ese monto el 25% sería aportado por la empresa y el otro 50% lo percibirían a través del ATP que instrumentó el gobierno nacional.

“Cuando se comenzó a cobrar el ATP, algunos excedían ese 75%, dado que Anses paga como mínimo un salario mínimo vital y móvil”, explicaron los trabajadores a través de un comunicado.

En ese contexto, marcaron que cuando tuvieron que cobrar nuevamente sus haberes algunos “vieron reducidos significativamente sus sueldos, algunos vieron en sus cuentas depositados centavos, mientras que otros no cobraron absolutamente nada por parte de la empresa”.

Este mes los trabajadores de BinBaires Olavarría deben percibir el medio aguinaldo que se acordó pagar en cuotas. Sin embargo, muchos no lo cobraron. “La única respuesta de la empresa es que los que cobran de ‘más’ por el ATP, están en ‘deuda’ con la empresa y por esa razón no recibirán aguinaldo tampoco”, señalaron.

Los trabajadores señalaron que las respuestas que reclaman no las reciben por parte de los trabajadores, pero tampoco de los delegados de la empresa. “Algunos nos tienen bloqueados de cualquier red de comunicación, lo que hace imposible realizarles consultas. También nos niegan los recibos de sueldo que exigimos para saber qué, cómo y por qué se nos paga así”, indicaron los trabajadores.

“Queremos visibilizar la situación porque gran parte de los compañeros tienen familias. Ya no saben cómo sobrellevar la situación, porque cada mes cobramos menos y tampoco sabemos cuándo cobraremos el ATP del mes en curso. Nos encontramos cansados de no obtener respuestas y no saber cuánto tiempo vamos a poder soportar está situación y no sabemos cómo manifestarnos, ya que de hacerlo públicamente, tenemos miedo a las consecuencias que eso pueda tener”, señalaron en la nota difundida ante este medio.

Finalmente, los trabajadores plantearon que se sienten desamparados y denunciaron posibles represalias por parte de la empresa si se hacen públicas las identidades de aquellos que “manchen la imagen pública de BinBaires”.