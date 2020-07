Descartan que pacientes del conurbano con COVID lleguen a Olavarría

Así lo aseguró el titular de la región sanitaria Ramiro Borzi, quien dijo que no tiene "ningún criterio médico" que trasladen pacientes a ciudades ubicada a 300 o 400 kilómetros.

Ramiro Borzi, titular de la Región Sanitaria IX, aseguró que no van a llegar pacientes infectados con Covid-19 del conurbano, para cerrar así una polémica que se había desatado en los últimos días.

Si bien el Ministerio de Salud de la Provincia había enviado un convenio, Borzi aclaró que eso se aplicará “solo si hay desborde de casos de COVID” y se requiere trasladar de forma extrahospitalaria a los infectados.

El titular de la Región Sanitaria declaró con seguridad que “no van a llegar pacientes desde el Conurbano” ya que el convenio que se había planteado fue para recibir pacientes desde los municipios y localidades vecinas.

Por otro lado, aseguró que esto es debido a que “las características de nuestras ciudades permiten hacer el aislamiento en los hogares” por ende “no van a llegar pacientes del Conurbano”.

Borzi fue contundente con esto y afirmó “Quiero derrumbar cualquier especulación. No tiene ningún criterio sanitario que lleguen pacientes que están a 300 a 400 kilómetros a nuestras localidades. Y me refiero a pacientes del Conurbano, que es por ahí es el temor que yo sé que se ha generado en varios lugares este convenio. Quiero ser claro, eso no tiene ningún criterio"

A su vez explicó de qué se trataba el convenio que la Provincia había declarado y señaló que este es para “pacientes con sintomatología leve o asintomáticos, puedan cursar su enfermedad fuera de su hogar”

Es por esto que Ramiro Borzi fue punzante con sus declaraciones y aseguró que solo se trasladarían pacientes si hay un desborde de COVID, y que solo se harán dentro de la misma Región, con las localidades vecinas como Azul, Benito Juárez, Bolívar, La Madrid, Alvear, Las Flores, Olavarría, Rauch y Tapalqué.

“Lo que podría llegar a pasar es que haya un traslado de pacientes entre las localidades de la Región Sanitaria. Pero tampoco lo avizoro”, concluyó el director de la Región Sanitaria.