Está embarazada de 8 meses, no tiene trabajo y necesita desde pañales hasta una cuna

Tiene 22 años, está embarazada de 8 meses y necesita ayuda. Estefanía vive en una precaria vivienda del barrio Dorrego y no tiene trabajo.

"Necesita de todo: alimentos, ropa, calzado, un colchón, una cuna, alguna estufa eléctrica, pañales y un ropero para la ropa del bebé", dice un familiar de la joven.

Estefanía vive sola en un pasillo al fondo de una humilde casa ubicada en calle 13 entre Dorrego y Necochea. "Está desocupada y no cobra ningún plan. No tiene nada y la asistente social no la ayuda", cuentan sus familiares.

Quien pueda ayudar a la joven embarazada debe comunicarse al teléfono 2284 215243.