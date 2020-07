"Mami, ya llego a casa": desapareció y la hallaron enterrada en el patio de su ex

Una joven de 19 años fue encontrada asesinada adentro de un pozo en una vivienda de la localidad santafesina de Berabevú y por el femicidio detuvieron como sospechoso a su ex pareja (28) informaron hoy fuentes judiciales.



La víctima fue identificada como Julieta Delpino (19), quien había sido vista con vida por última vez el viernes último. Desesperada, la madre de la joven comenzó a buscarla por sus propios medios y armó una movida por Whatsapp para pedirle ayuda a los vecinos. “Les pido una ayuda por que estoy desesperada, hace de anoche a las doce de la noche que no podemos encontrar a Julieta. Ya la está buscando la Policía también. Apagó el teléfono a las doce de la noche cuando salió del trabajo, me dijo que le caliente la comida y a casa no llegó nunca más. Se la tragó la tierra y ya en el pueblo no me quedan más casas donde buscar. Les pido que pregunten a sus hijos, o al grupo de chicos si quizá armaron joda en algún campo y yo no sé y a lo mejor está allá. Estoy desesperada, por favor. Muchas gracias", decía la mujer en un audio difundido por WhatsApp.

Fuentes judiciales informaron que a partir de la denuncia que realizó la madre de la joven se inició un operativo de búsqueda y ayer la víctima fue encontrada asesinada adentro de un pozo en el patio de una vivienda de Berabevú, localidad ubicada unos 166 kilómetros al sudoeste de Rosario.



Los operativos fueron dispuestos por la fiscal de Melincué, Susana Pepino, y de los mismos participó personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Brigada Canina, la comisaría de Berabevú y Bomberos Voluntarios de ese medio. También contaron con el apoyo de las máximas autoridades de la comuna local, de unos 2300 habitantes.



A su vez, la fiscal dispuso la aprehensión de su ex novio, un hombre de 28 años, identificado con las iniciales C.O.R., y quien habitaba la vivienda donde se encontró el cuerpo.



Pepino solicitó a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Melincué que disponga día y horario para realizar la correspondiente audiencia imputativa, la cual sería mañana o el martes.



En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado esta madrugada a la morgue de la vecina ciudad santafesina de Venado Tuerto, donde se realizará la autopsia.



Por otro lado, desde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres realizarán esta tarde desde las 14 una concentración, con el uso de barbijo y respetando el distanciamiento social, en el Monumento a la Bandera en Rosario en reclamo de "#JusticiaporJulietaDelpino".



Mientras que el colectivo "NiUnaMenos" de Rosario también encabezó esta tarde una marcha de justicia virtual por las redes sociales.

“Salí de casa como todos los días, era un lindo día, hacía un poco de frío, me abrigué y salí en bici con la compañía del solcito hasta mi trabajo. Llegué al kiosco, la gente conocida de siempre, con barbijos y respetando la distancia. Pasaron las horas, con hambre le escribí a mamá que me caliente la comida, que terminaba y salía para casa. Agarré mi bici y partí para mi casa pero dos cuadras antes me esperaba el peor destino, estaba Cristian R. en su auto, me metió dentro de él a la fuerza. Mi mamá mientras tanto me estaba esperando con la comida calentita como yo le había pedido. Pasaron las horas y mamá empezó a preocuparse, me llamó y mi celular estaba apagado. Me salió a buscar por todo el pueblo, todo el pueblo salió a buscarme; quizá tenían la esperanza de encontrarme de alguna amiga pero yo nunca me iba sin avisar antes. Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio", detalla el texto cuya autoría es desconocida.