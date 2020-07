Adultos afuera de los restaurantes: qué dicen los olavarrienses

A partir de la decisión del intendente Ezequiel Galli de impedir que los mayores de 60 años puedan asistir a bares y restaurantes debido a que son considerados el grupo de mayor riesgo ante el coronavirus, muchos olavarrienses expresaron su disconformidad con la determinación y pidieron que se revierta la medida.

Dante, lector de Infoeme, dijo que la decisión es "discriminatoria" e "ilógica". "El 87% de los contagios en la ciudad es de menores de 60 años. Entonces, ¿cuál es el motivo?", se preguntó.

"Basta de prohibir. ¿Qué es esto? ¿Están locos? La gente mayor se está volviendo loca encerrada. ¡Dejen vivir en paz!”, expresó Gabriela a través de las redes sociales.

Por otra parte, Daniel planteó que la medida es irracional especialmente después de que se dieron más de 200 casos de enfermos de Covid en la ciudad. "Es realmente para reírse", dijo y cuestionó a Galli.

La medida del intendente genera polémica. La explicación del municipio es que la medida se tomó para proteger a los adultos mayores, pero el argumento no fue suficiente. "No se puede creer. No pueden ver a sus seres queridos, dejen que ellos decidan qué quieren hacer. Se van a morir de tristeza y no del virus. Estoy segura que ellos se cuidan mejor que muchos de nosotros” expreso Silvia a través del Facebook de Infoeme.