Vuelve el plan Procrear: todos los detalles

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, sostuvo que el Plan Nacional de Suelos que impulsa el gobierno nacional tiene como objetivo "que la tierra no sea un limitante para poder acceder a la vivienda".



"El Procrear ha sido un programa extraordinario y virtuoso que entre 2008 y 2015 tuvo un efecto importantísimo y un gran impacto, no sólo por el acceso a la vivienda sino por la generación de empleo", sostuvo Bielsa en diálogo con Télam Radio.



En ese marco, dijo que el gobierno vuelve a "ese programa con sus mejores prácticas y agregaremos algunas líneas nuevas, también tratando de dar una respuesta a lo que en algún momento fue un problema, que es el acceso al suelo".



La ministra dijo que, junto al Procrear, se trabajará sobre un Plan Nacional de Suelos, que "nos va a permitir generar bancos de tierras públicas, privadas, gremiales o de asociaciones profesionales, de manera tal que la tierra no sea un limitante para poder acceder a la vivienda".



Bielsa sostuvo que las prioridades para el Gobierno no cambiaron con la pandemia: Desde el 10 de diciembre pensamos en la descentralización territorial y un país más equilibrado".



"Lo que la pandemia está haciendo es poner más claramente esta situación, es decir, la necesidad de pensar en un país más federal; y con ello la necesidad de acelerar estos procesos", aseveró.



Además, la funcionaria señaló que, "si siempre fueron prioridad, ahora son más prioritarios".



No obstante, insistió con que, desde su inicio, este Gobierno dijo que "las obras de viviendas son extremadamente catalizadoras porque demanda mano de obra calificada y no calificada, y los consumos son mayoritariamente nacionales".



"La prioridad sigue siendo cuidar a los argentinos y los trabajadores como una tarea sustantiva, por lo cual hay que trabajar con todos los protocolos y cuidados, en lugares en donde el trabajo no signifique un riesgo para la salud", aseveró.