Una ambulancia embistió y mató a una vaca en la ruta 226

Una ambulancia atropelló y mató este jueves a una vaca en la ruta 226, a la altura del kilómetro 292, en la mano que va desde Olavarría hacia Azul, según informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando una vaca se cruzó en la ruta y fue embestida por una ambulancia de la empresa Samak de Mar del Plata. Tras el fuerte impacto, el animal murió en el acto.

El conductor de la ambulancia intentó esquivarla, aunque no lo logró, perdió el control del rodado y terminó en la banquina. El chofer sufrió golpes y se encuentra en buen estado de salud, más allá de la crisis nerviosa que tuvo tras el accidente.

Una camioneta Toyota Hilux que circulaba en la ruta también chocó con otra camioneta que disminuyó la velocidad al observar el accidente de la ambulancia.

La visibilidad no era buena en la ruta y además el asfalto estaba mojado y resbaladizo por la intensa lluvia que cayó en las últimas horas.

Efectivos de la Comisaría llegaron rápidamente al lugar del accidente y cortaron momentáneamente el tránsito. No hubo heridos y la circulación ya se normalizó. "El conductor de la ambulancia se salvó de milagro", dijeron los testigos.

La vaca quedó tendida sobre el asfalto, como se aprecia en las imágenes del accidente que enviaron los lectores a las redes sociales de Infoeme.

Los animales sueltos en la ruta se torna sumamente peligrosos para los automovilistas. La situación es crítica porque los propietarios -generalmente de vacas y caballos- no toman ningún tipo de recaudo para que sus animales no transiten las rutas. Por ejemplo, faltan alambrados y prácticamente no se desmalezan los terrenos.