"Pago rescate": le robaron la bici y ofrece recompensa

Un hombre sufrió el robo de su bicicleta en la puerta de su casa del barrio La Loma y ofrece una recompensa para que se la devuelvan.

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió ayer por la tarde en un complejo de departamentos ubicado en Aguilar al 4200.

"Ofrezco plata para recuperar mi bici. Antes que comprar otra prefiero pagar el rescate. Quizá alguien la compró sin saber que era robada", dijo Alvaro, la víctima del robo. Y contó que la bici es una Colner rodado 29 con cuadro 27.5, frenos a discos y suspensión delantera graduable,

"Me la robaron del patio de mi casa. Nunca pasa nada acá, pero ayer el día estaba feo y no andaba nadie afuera. No sé cómo entraron. Lo único que es espero es que me devuelvan mi bici", sostuvo.