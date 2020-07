Hubo 21 nuevas muertes por coronavirus en el país

El Ministerio de Salud informó esta mañana 21 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.281 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 49,8 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 4.231 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 126.755 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 279 casos cada 100.000 habitantes.

Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica en el país.



La funcionaria explicó que, si se mira la experiencia internacional, se están "viendo diferencias geográficas en los países que están desarrollando actividades" y que lugares que están "unas semanas adelante en la pandemia, están volviendo para atrás en algunas medidas" de apertura.



Según señaló Vizzotti, el mecanismo parece ser "abrir, ver la evolución, y volver para atrás si hace falta".



Si bien en Argentina las 24 provincias tienen casos confirmados y no hay jurisdicción que no los haya tenido en los últimos 14 días, sigue existiendo una "diferencia epidemiológica" entre distritos con pocos positivos, aquellos que tienen "brotes" y los que tienen un número más importante de infectados.



Producto de la migración interna y de la relajación de los cuidados, está habiendo casos "en departamentos que no los habían tenido" y en otros que los habían controlado, hay nuevas situaciones "de transmisión por brote".



"Hay áreas con transmisión sostenida, donde el esfuerzo tiene que aumentarse, como la provincia de Jujuy, el departamento de San Fernando en Chaco, el Área Metropolitana de Buenos Aires", comentó Vizzotti.



En ese sentido, dijo que "cuando se baja la guardia, se piensa que ya no va a haber casos, empieza a haber reuniones sin las prevenciones que se recomiendan y que ingrese (allí) una persona con el virus, realmente es una situación de máximo riesgo".



La secretaria aclaró que, sin embargo, "la aceleración del número de casos está en un aumento más lento" al igual que el ingreso de pacientes a unidades de terapia intensiva.



De las 68.561 personas que actualmente cursan la enfermedad en el país, 841 lo hacen en unidades de atención crítica y el 91% de estos últimos se encuentran ubicados en sanatorios del AMBA.



El promedio nacional de ocupación de esas plazas -sin importar la causa de internación- es del 54,6% y, en el conglomerado que conforman la Ciudad y los distritos bonaerenses que la circundan, aumenta a 65% "con mayor tensión" en la capital, especialmente en clínicas privadas.



Desde el último reporte emitido se registró la muerte de 17 varones y cuatro mujeres, con edades que oscilan entre 51 y 87 años, cuyas residencias se distribuían entre la Provincia de Buenos Aires (10 casos), Ciudad de Buenos Aires (9 casos), Chaco y Río Negro (1 caso cada una).



Así, la tasa de mortalidad se eleva a 49,8 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad es de 1,8% sobre los casos confirmados.



Del total de 126.755 casos confirmados, 1.095 (0,9%) son "importados", 40.138 (31,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 63.648 (50,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



El índice que mide la cantidad de positivos sobre test realizados tiene un promedio total desde el inicio de la pandemia de 27,6%, ayer fue de 44,8 a nivel nacional, mientras que en la Ciudad fue de 47,9 y de 51,8 en la Provincia de Buenos Aires.



Ayer fueron realizadas 11.068 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 552.306 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.171,6 muestras por millón de habitantes.