La madre de Facundo Astullido criticó a la fiscal de la causa

La madre de Facundo Astullido, el joven buscado desde el 30 de abril luego de salir de Pedro Luro, cargó contra el fiscal de la causa y aseguró que quiere “poner nombre y cara a las personas que se lo llevaron” y “exigir” que se “lo devuelvan”.

Asimismo, Cristina Castro se mostró indignada y dijo que “no puede ser” que después de tantos días los libros de guardias de la Policía bonaerense continúen secuestrados. Es por esto que declaró: “Yo le quiero poner nombre y cara a las personas que se llevaron a mi hijo y exigirle a esas personas que me lo devuelvan. Entonces no entiendo por qué el fiscal (Ulpiano Martínez) está sentadito cobrando su sueldo y yo tengo que esperar hasta el miércoles para que me abran esos libros”.

Por otra parte, explicó en el canal TN, que hasta el día de la fecha, los datos certeros que tienen es que dos personas frenaron a su hijo en un patrullero entre las 3.30 y 4 horas de la madrugada, del día 30 de abril a la altura de Mayor Buratovich. Y que luego de esto “desapareció del mapa”.

Para finalizar, la madre de Facundo, exclamó: “Esas dos personas son las que me tienen que decir dónde está mi hijo”, señaló la mujer, al tiempo que aseguró que el fiscal Martínez “no tiene ganas de trabajar” y “ya tiene que salir de la causa”.