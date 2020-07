Necochea denunciará a tres olavarrienses con COVID por mentir en la declaración jurada

Necochea tiene un solo caso positivo de coronavirus y le apunta a una familia olavarriense por la situación. El municipio informó en estas horas que radicará una denuncia penal contra tres olavarrienses que fueron quienes contagiaron al único paciente activo de la ciudad.

En una conferencia de prensa en el salón de actos del Palacio Municipal el intendente Arturo Rojas junto al secretario de Gobierno, Jorge Martínez; la secretaría de Salud, Ruth Kalle y la directora de Atención Primaria de la Salud, Elsa Nuñez Alippi, detallaron cómo se generó el único caso activo actual de coronavirus en Necochea, lo que derivó en una posterior denuncia de la comuna a dos personas que llegaron de Olavarría por falsificar una declaración jurada en el ingreso a la ciudad.

Según detalla el diario Cuatro Vientos, Kalle explicó que “este caso índice -que es una persona que trabaja en el SENASA-, aportó muchos datos esa noche y ayer seguimos interrogando a él y sus familiares, y encontramos el caso cero que lo contagió”. En esa línea, dijo que “descubrimos que hubo un transportista que vino de Olavarría junto con dos familiares directos de este caso índice. Una de las personas familiares vino contagiada y el transportista también, aunque no lo sabían”.

De esta manera informaron que “el transportista dio positivo el 12 de julio, y la persona familiar del caso índice el 7 de julio. De ahí es que tenemos alrededor de 30 personas aisladas, porque por suerte el caso índice se aisló a tiempo”, para remarcar que “el dato importante aportado ayer es que la persona contagiada no es de Necochea, sino que vino contagiado de Olavarría, y lo bueno es que pudimos hacer todo el nexo con esa ciudad y con todos los positivos que se dieron allá. Y logramos establecer que si bien el contagio fue en Necochea, no fue autóctono, y son buenos datos para pensar que no debiéramos retroceder de fase”, concluyó.

Por su parte desde la Secretaría de Gobierno, Jorge Martínez aclaró que “tenemos un protocolo establecido en los ingresos donde deben firmar una declaración jurada". "Estas tres personas contaban con los permisos correspondientes de circulación para ingresar a la ciudad, pero manifestaron venir de la ciudad de Azul, y al dejar insertado en la declaración jurada venir de Azul, va a corresponder que el municipio inicie acciones legales contra estas personas, por haber falsificado una declaración jurada, ya que dos de ellos venían de Olavarría, y no de Azul”.

Finalmente el intendente destaco que “en este caso puntual hubo una falsificación y no se declaró lo que correspondía, diciendo que se venía de una localidad como Azul, que no está declarada como lugar de circulación comunitaria, y habían pasado por Olavarría, lo cual va a terminar en una denuncia porque sabemos que es un lugar donde hay muchos casos hace tiempo.”