Por miedo al COVID, se hizo coser la oreja por un veterinario

"Me hicieron una cirugía estética perfecta. Aparte el veterinario es mi amigo y no me cobra”, contó Julio, veterinario jubilado.

Por temor a ir a un hospital y contagiarse de coronavirus, un jubilado le pidió a un amigo veterinario que le cosiera la oreja por una herida sufrida y así le quedó. El insólito hecho ocurrió en Bahía Blanca.

Oscar, veterinario retirado, había sufrido un accidente doméstico en la oreja con un alambre el cual le generó una gran herida. Es por esto que fue a pedirle ayuda a su colega.

“Yo no podía intervenirme porque no me veo ahí y no cuento con los elementos necesarios. Además tengo un poco de miedo de ir a un hospital justamente por el coronavirus”, contó.

El bahiense, al no poder intervenirse el mismo, fue en busca del veterinario.Al ver que dudaba el veterinario, el jubilado le preguntó cuántas orejas de perro había cosido, que esto es lo mismo. A Oscar le aplicaron 6 puntos en la oreja: “Me dejó la oreja impecable. Ahora estoy tomando antibióticos como prevención, porque no hay infección. Y tengo la vacuna de tétanos desde hace poco tiempo”.

El jubilado contó la sorpresa de su familia al ver el resultado de la intervención. “En mi familia se asustaron y me dijeron que soy un animal, pero yo creo que me hicieron una cirugía estética perfecta. Aparte el veterinario es mi amigo y no me cobra”.